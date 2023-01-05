光啟高中場地借業者囤酒 桃市府令撤除擬扣補助

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針對桃園市光啟高中長期有酒品業者貨車進出校園，更在停車場設置冷藏室囤放大量酒品。全國私校工會5日指出，菸品及酒品等違禁品都應阻絕於校園之外，學校已嚴重違反教育專業和良心，更違反違禁品禁入校園規定，呼籲市府教育局盡速督導改善。（私校工會提供）中央社記者陳至中傳真 112年1月5日

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（中央社記者陳婕翎、葉臻台北5日電）光啟高中師生陳情學校出借場地供業者囤放大量酒品，全國私校工會呼籲地方政府督導改善。校方指出，增加學校收入，不影響學生。桃市府表示，已要求撤酒，擬扣減補助款。

光啟高中校長鄒紹騰今天向中央社記者指出，此場地是地下室1樓的夾層，也是學校的閒置空間，有報請董事會同意做租賃行為，以增加學校收入，水電使用都是業者負擔，也不影響學生的學習空間。

光啟高中傍晚發布聲明表示，出租場地增加收入是為了增補辦學經費，若學校教師無法共體時艱，學校將於近日協調業者終止租賃契約。

桃園市政府教育局表示，去年6月及去年12月間接獲民眾陳情後，有函文要求學校，不動產的出租應依私立學校法及相關規定呈報核准後辦理，由於光啟高中未依規定報准，已在去年12月函文糾正，並納入112年度獎勵補助私立高級中等學校經費審查辦理，扣減補助款。

教育局指出，校園場地出租給廠商囤酒，不符私立學校捐資辦學目的，有妨礙學校發展、校務進行及影響師生教學活動空間之虞，已要求光啟高中依據私立學校法等規定改善，並立即將囤酒撤離學校，同時派員督促學校辦理。

私校工會今天發布新聞稿表示，光啟高中長期有酒品業者貨車進出校園，更在停車場設置冷藏室囤放大量酒品，學校老師指稱借用場地囤酒業者疑為學校董事長之子。

不只囤酒問題，私校工會指出，光啟高中早在2021年3月就爆發過有教師販售菸品給學生，菸品及酒品等違禁品應阻絕於校園之外，此校已嚴重違反教育專業及良心，更違反違禁品禁入校園規定。

去年12月光啟高中師生連署要求撤換校長，私校工會指出，連署未獲得董事會回應，如今又爆出提供校園場地供業者囤酒，辦學狀況大有問題；學校是教育機構，接受政府補助，設施使用應符合教育公益目的。

私校工會呼籲桃園市政府教育局盡速督導改善，並依規定懲處，除對此校進行專案輔導評鑑外，應確實依私校退場條例提送審議為預警或專案輔導學校。

另外，私校工會表示，桃園市政府教育局應進一步調查4大爭議點，包含出借場地供業者囤酒是否訂定公平合理契約、是否有損害學校權益、是否符合教育部促進學校財團法人辦理不動產活化實施原則、是否依規定將不動產活化所得應用於公共性用途。（編輯：戴光育）1120105