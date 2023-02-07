土耳其強震死傷慘重 世界展望會籲捐款救助

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）土耳其南部與敘利亞接壤地區當地時間6日清晨發生芮氏規模7.8強震。台灣世界展望會今天表示，世界衛生組織預估的死亡人數，可能是台灣921大地震的10倍，呼籲民眾捐款救助。

台灣世界展望會提供捐款資訊，可利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款，或是透過郵政劃撥帳號15752467，戶名「台灣世界展望會」，並註明「2023土耳其及敘利亞震災救援」捐款，以及可經由街口、蝦皮、Linepay等網路平台捐款。

相關訊息可洽愛心專線02-8195-3005，或運用電子信箱pr@worldvision.org.tw洽詢。

台灣世界展望會今天發布新聞指出，根據世界展望會敘利亞回應團隊傳回的第一手災區畫面，多數房屋全倒或半倒，在地醫療設施和集體緊急避難所需要燃料供暖、供電，以及帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐及口糧等禦寒與維生物資。

展望會並說，當地工作人員指出，現場至少有20處醫療設施部分或完全毀損，人們則是無家可歸或不敢回家，然而當地氣溫接近攝氏0度，災民只能冒著雨雪露宿街頭。被戰火所迫而逃離家園的敘利亞人，如今又被地震奪走僅存的一切。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，這次土耳其地震的影響規模很大，世界衛生組織（WHO）預估死亡人數可能達到2萬人，這是台灣921大地震死亡人數近10倍的數字，希望台灣民眾發揮愛心，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫。（編輯：管中維）1120207