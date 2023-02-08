嚮導親帶漫遊台南 走訪百年前日本皇太子行啟遺跡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）深度旅遊成為近期趨勢，有台南飯店業者鎖定商機，策劃「皇太子行啟文化導覽」行程，由專業導覽老師吳宜勉親自解說，循著當年裕仁的腳步參觀台南市區。

台南晶英酒店今天發布新聞稿表示，繼推出「皇太子御宴」之後，即日起全新策劃「皇太子行啟文化導覽」行程，由專業導覽老師解說，循著當年走訪路線參觀多處遺跡，聽講行啟時發生的奇聞軼事；行啟是指皇太子或皇后出巡、訪問或旅行。

台南晶英酒店指出，台南市定古蹟知事官邸生活館是日本時期所建造的兩層巴洛克式山牆牌樓建築，外側擁有拱型迴廊以及突出的傳統八角造型，在當時作為「台南縣知事官邸」，更是皇室成員訪視南台灣重要的「御泊所」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南晶英酒店表示，隨著COVID-19疫後國門開放，陸續遇見日本旅客前來朝聖這個有緊密淵源的觀光景點，這次的導覽行程重現1923年4月20日皇太子府城行啟，並由資深嚮導「府城漫遊」吳宜勉帶領，從知事官邸出發，途經台南火車站、台南公園、日軍台灣步兵第二聯隊營舍、成大榕園等至今仍保留完善的要點。

台北圓山大飯店今年則以「文化密道」為主題推出住房專案，讓旅客可以在前身為圓山第一代總統套房的國宴廳內，享用御廚精心復刻的歷史餐點及一窺塵封50年的神秘通道等。（編輯：張雅淨）1120208