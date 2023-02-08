早安世界》土耳其強震逾5000死 平靜200年斷層錯動毀6000棟建築
土耳其強震逾5000死 平靜200年斷層錯動毀6000棟建築
土耳其與敘利亞接壤地區6日發生芮氏規模7.8強震，救援人員7日持續在近6000棟倒塌建築物的瓦礫堆中尋找倖存者，土敘兩國累計逾5000死。災區有眾多大樓整棟被震垮、醫院受損，成千上萬民眾受傷或無家可歸，冬季寒風刺骨使當地搜救行動更加艱難，土耳其當局正竭盡全力因應，另有45國參與或承諾協助救災。媒體分析，兩起強震發生在兩個世紀來相對平靜的斷層帶上，第一起又是在眾人熟睡的凌晨發生，因此傷亡慘重。美國地質調查所則表示，事發地區的建築大都不耐震，格外承受不了地震衝擊。土耳其在台北的代表處表示，目前災區急需外界捐贈成人及孩童冬季衣物，同時也需要帳篷、睡袋、毛毯、手電筒與尿布等用品，請台灣各界發揮愛心，踴躍捐輸。（看完整報導）
台灣首批救援隊抵土耳其：這次換我們回報921救援之情
台灣第一梯次救援隊伍7日上午抵達伊斯坦堡機場後，已轉機進入土耳其南部災區，但災區遭到強震嚴重破壞，道路與空中交通都很不順暢，台灣搜救隊伍的行程有不少波折。內政部消防署特種搜救隊中部分隊分隊長張溫宗表示，台灣救援隊在分派區域搜索救援「重點是先找到受困者」，搜救犬可大區域快速搜索，搜救人員再將範圍縮小，只要有辦法定位受困者，後續就是靠人力跟機器。他說，土耳其救援隊在台灣921大地震時來援令人感念，這次輪到台灣回饋，希望能帶給土耳其幫助。來自土耳其的藝人吳鳳、網紅圖佳感謝台灣政府的幫助，也希望各界一起為土耳其祈禱。外交部7日將賑災援款提高至200萬美元，進一步幫助土國安置災民。（看完整報導）
日本女子憶暗夜遇強震赤腳逃命 記者直播到一半扛孩童逃難獲讚聲
土耳其東南部強震發生後，災區避難民眾向媒體說明6日凌晨事發時的情況。一名家在離震央約200公里的日本女子表示，當時天色昏暗又下著大雨，她連鞋都沒穿就趕緊逃命，曾在橫濱歷經東日本311大地震的她覺得土耳其強震「比當年搖晃更劇烈」。她還說，因為土耳其具抗震能力的大樓很少，她因擔心住處會倒塌才離家避難。土耳其電視台記者6日在災區連線報導時，恰好碰到第2起強震，他看到路旁有女童被強震嚇呆，於是中斷直播將她抱離危險地區，放下工作、優先保護孩童的舉動曝光後贏得不少讚賞。（看完整報導）
聯合國專家：百萬西藏兒童被迫同化忘了母語 有違國際人權準則
聯合國人權理事會3名專家6日發表聯合聲明指出，約100萬名藏族孩童被迫離家在中國寄宿學校「強迫同化」，漸漸忘了怎麼說母語，聲明並說，中共當局如此作為，侵蝕了他們的身分認同，且違返國際人權準則。專家們對中共同化政策感到震驚，也對這類住宿學校增加的傳聞大感憂心。人權團體與西方政府長期以來指控新疆再教育營內關押維吾爾族遭強迫勞動，但北京矢口否認。同時，熱門卡通影集辛普森家庭去年10月1集提到中國「強迫勞動營」的內容，被發現已遭香港Disney+串流服務移除。（看完整報導）
北韓2022竊加密貨幣破紀錄 鎖定外國航太國防企業
路透社報導，預定2月稍晚或3月初發布、由獨立制裁監督員向聯合國安全理事會提出的報告內容指出，北韓利用日益純熟的網路技術，取得進入涉及網路金融的數位權限，以竊取包括對其武器計畫有價值的資訊。其中，北韓行動者去年竊取的加密貨幣資產價值高於以往任何一年，據南韓估計達6.3億美元，另一家網路安全公司則說，北韓的網路不法行為獲利超過10億美元。（看完整報導）
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南韓參與越戰部隊曾屠殺平民 法院首次認定有賠償責任
南韓首爾中央地方法院7日就越戰當時主張韓國軍隊屠殺越南平民的案件，判決韓國政府應向原告賠償約3000萬韓元（約新台幣73萬元），這是韓國法院首次認定韓國軍隊曾在越戰期間屠殺平民，預期因此將有更多被害人提出告訴。（看完整報導）
芬蘭國會訪團譴責中國脅迫 指台灣有權決定自己前途
芬蘭國會友台小組主席凱爾納7日率訪問團晉見總統蔡英文，他在致詞時說，希望芬蘭與台灣建立更多連結，在經濟、科技研究、教育及文化等領域拓展合作。他說，自由、民主、人權、法治及平等是芬蘭和台灣的共同價值，除了譴責中國對於台灣的脅迫行徑，他也表示，台灣有權利決定自己的未來。（看完整報導）
台南正副議長邱莉莉林志展涉賄選 民進黨開鍘停權3年
涉及正副議長賄選案的台南市議長邱莉莉及副議長林志展7日凌晨在檢方二度訊後，分別以新台幣150萬元及120萬元交保。民進黨中評會討論後，以兩人涉賄嚴重影響民進黨聲譽，決定給予停權3年處分，待司法調查後再行處置。停權是民進黨在開除黨籍以外最重的處分，這也是賴清德在1月就任民進黨主席後，第一個開鍘的黨紀案。（看完整報導）
1月出口淡季效應顯著 年減21.2%近13年半最深
全球經濟雜音不斷，加上春節長假因素，今年1月淡季效應特別明顯，財政部7日公布1月出口315.1億美元，較去年1月減少21.2%，創2009年9月以來最深跌幅。出口主力貨品電子零組件出口衰退2成，是11年來最大跌幅。財政部統計處長蔡美娜表示，2月受工作天數增加影響，出口年減幅可望收斂至7%到11%之間，規模預估落在333億到348億美元之間。（看完整報導）
強冷空氣13日南下 西部15日低溫探9度
中央氣象局預報8日至12日將有降雨，氣溫隨2波東北季風變化起伏，13日強冷空氣南下，預估強度在強烈大陸冷氣團上下，不排除可能達到寒流門檻。13日上半天，北台灣高溫約22度，其他地區約26至28度，下半天就會逐漸降溫，預估最冷時間點是在15日，西半部空曠地區可能有9度左右低溫。16、17日雖緩慢回溫，整體仍然偏冷。氣象局表示，由於觀察水氣不盛，高山地區要飄雪可能得碰運氣。（看完整報導）
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