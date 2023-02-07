土耳其記者連線遇強震 中斷直播扛小女孩逃難英勇救援[影]

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影片來源：CBS News

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）土耳其與敘利亞邊界發生規模7.8強震與多起強烈餘震，釀成慘重傷亡。土耳其1名電視台記者昨在災區連線報導時，恰好碰到第2起強震，他看到路旁有個女童被強震嚇呆，於是中斷直播，將她抱離危險地區，畫面非常暖心。

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）、哥倫比亞廣播公司（CBS）等外媒報導，土耳其電視新聞頻道A News記者阿卡蘭（Yuksel Akalan）在6日凌晨首次強震後前往馬拉特雅省（Malatya）進行現場連線，準備播報救援狀況。不料當地間下午1時24分，又發生規模7.5的第2次強震，天搖地動之際他與攝影師跟著路上民眾拔腿狂奔，身後傳來建築物倒塌的轟然巨響和滾滾煙塵。

影片中可見，阿卡蘭跑到空曠處後對著鏡頭表示：「我們前往坍塌現場拍攝搜救工作時，連續發生2次餘震，還可聽見巨大聲響。各位觀眾可以看到，我左手邊的建築物已被夷為平地。」

接下來的畫面顯示，阿卡蘭停止說話，快步跑向路旁一個驚慌失措的小女孩，一把將她抱起，跑到空曠的馬路中央，將她放下，然後蹲低身子，摸摸女孩的頭，安撫她的情緒，最後把她送回家人身邊。接著，阿卡蘭又繼續播報新聞。

這段影片曝光後，這名記者放下工作、優先保護小女孩的暖心舉動贏得不少人的讚賞。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1120207