旅客落軌遭普悠瑪撞死 影響16列次共244分鐘

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（中央社記者余曉涵、王鴻國台北12日電）台鐵普悠瑪219次列車今天下午通過汐止站時，一名旅客突然從月台跳下遭到列車撞擊，當場死亡，導致台鐵列車延誤，共影響16列次，總計延誤244分鐘。

台鐵局今天發布新聞稿表示，今天219次（花蓮開往樹林普悠瑪）下午2時20分通過汐止站，不料一名旅客由月台跳下侵入路線遭撞及，列車停於汐止到南港間東正線，該區段暫以中、西線行車，旅客約360人已經在汐止站轉乘1201次。

台鐵局表示，後續經路警蒐證處理完畢，下午3時43分列車放行，汐止到南港路線恢復正常行車，這次事故計影響16次列車，合計延誤244分鐘。

新北市消防局訊息說明，警消今天下午2時21分接獲通報，汐止火車站發生民眾落軌案件，經調派汐止中隊汐止及秀峰分隊警消到場，發現男子已明顯死亡，身體嚴重變形，全案交由警方處理。（編輯：李亨山）1120212

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