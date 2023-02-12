早安世界》台灣捐助土耳其物資塞爆停止收件 駐台代表：感動得快哭了

台灣捐助土耳其物資塞爆停止收件 駐台代表：感動得快哭了

土耳其與敘利亞6日的強震造成重大傷亡與破壞，台灣各界熱烈捐輸，不但捐款累計突破2.7億元，土耳其駐台代表處委託慈濟代收震災愛心物資的活動反應超乎預期，辦事處緊急宣布募集活動提前結束，但仍有很多人想多盡一份心力。土耳其駐台代表貝定可11日在台北市內湖區的物資集中地不斷用中文向民眾問候致謝。他說，看到台灣人踴躍捐獻讓他很驚訝，過程中讓他感動得快哭了。他說：「台灣人真的很善良、很慷慨，我們非常感謝。」（看完整報導）

土耳其地震災區進入開挖階段 台灣搜救隊15日返台

土耳其強震造成的罹難人數突破2萬8000人，為本世紀死傷第7慘重的天災，世界衛生組織（WHO） 11日警告，土敘強震已影響近2600萬人，並導致數十間醫療設施遭到破壞。雖然已過了黃金搶救時期，但各國搜救隊伍仍努力找尋可能的生還者，災區陸續傳出民眾獲救的好消息。救援人員10日在土耳其建築廢墟中救出1名10天大的嬰兒與他的母親，並從其他災區挖出更多生還者。台灣搜救隊在土耳其震災第一時間馳援，不僅在初期擔任任務分配的領導工作，並和時間賽跑救出倖存災民。內政部長林右昌11日說，土耳其地震至今逾120小時，當地政府開始派遣大量重機械進入災區開挖，搜救作業已無法進行。台灣搜救隊預定當地時間12日上午撤離，預計在15日返抵國門。（看完整報導）

全台今溫暖有陽光 14日起連冷3天

中央氣象局11日預報，12日全台都是溫暖可見陽光的好天氣，南部高溫上看攝氏30度以上，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。13日午後大陸冷氣報團報到，各地氣溫逐漸下降，雨區擴大，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。14至16日清晨中部以北偏冷，其他地區早晚仍冷。（看完整報導）

陸委會指對岸政治操作 弔唁星雲法師未申請卻稱受阻

佛光山13日將舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，陸委會11日表示，有12名中國現職官員欲來台參加典禮，而陸委會表達因團員具官員身分需申請入境，再加上因過去曾有民眾尾隨抗議中方官員事件，為安全考量，盼國台辦先聯繫陸委會，以利協助官員在台行程順利進行，但國台辦及統戰部門等未循機制申請，卻聲稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。據了解，陸方曾威脅，若不讓葉小文與統戰部人員繞過向陸委會申請的既有管道赴台，陸方將禁止讓中國佛教協會的僧眾代表赴台參與圓寂讚頌典禮。陸委會10日表示，經與主管機關共同召開專案會議全力協處，已完成陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業。（看完整報導）

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 主席致歉、官方換新圖補上林子偉

世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日將在台中洲際棒球場開打，但WBC官方社群10日發布各組宣傳圖代表人物時，A組5國球隊的代表人物獨缺台灣球員，引發爭議，承辦單位悍創和中華職棒表達強烈抗議之後，WBC 11日換上有台灣好手林子偉的新圖，WBC主席史莫爾也為錯誤致歉。另外，台灣隊11日舉行實戰投打練習，投手曾仁和投完球後腰部不適，將安排進一步檢查。目前暫停曾仁和所有訓練，保險起見，台灣隊也先召回中信兄弟隊投手吳哲源、準備比賽。（看完整報導）

中國掃黑劇狂飆真實版 山東女足隊員老家被強拆

山東省現役女足隊員呂亞童10日微博發文指出，老家被300人強拆，當中逾10人搶走她哥哥的手機，過程中導致他的手臂被拽傷，19歲的妹妹被關在密閉貨櫃裡長達3小時，期間被掌摑、毆打和辱罵。由呂亞童的發文可知，執行強拆的單位是煙台市萊山區黃海街道辦事處，對方聲稱呂亞童家的房屋是違建必須得拆，但呂家不服提行政複議。複議程序還沒走完，全案尚無定論，黃海街道辦事處也未事先告知，就下令給呂家斷水斷電，強行拆除。中共當局指導拍攝宣揚掃黑及維護正義的影集「狂飆」才剛播畢，就發生這起事件，網友譏諷，呂亞童一家的遭遇堪稱狂飆寫實版。（看完整報導）

6中國機構涉偵察氣球計畫 美列入出口黑名單

中國偵察氣球上週被發現闖入美國領空，引爆華府政界怒火。美國拜登政府10日把6間疑涉中國偵察氣球計畫有關的中方實體列入出口黑名單，讓這些實體更難取得美國的技術。美國商務部表示，這5家公司與1個研究機構支持「中國的軍事現代化行動」，尤其是含飛艇與氣球的中國人民解放軍旗下航天計畫。CNN報導，美國官員坦承，情報圈已經研發出一種方法來追蹤去年才發現的中國偵察氣球艦隊。然而，這種方法的存在，可能會進一步讓共和黨議員批評拜登政府在阻止中國間諜氣球一事上採取行動的速度不夠快。（看完整報導）

曾聖光募款案遭質疑 台灣中心與曾家貼文說明

「台灣-雷伊漢勒世界公民中心」（台灣中心）執行長裘振宇去年為在烏克蘭陣亡台灣退役軍人曾聖光的家屬募款，過程遭到質疑，台灣中心11日指出，勸募計畫去年11月25日結束，募得款項已全數交給曾家，並未再執行線上募捐。曾家在臉書發文表示，11月30日收到一筆款項，之後就未收到來自協會任何款項。問題在於似乎有民眾不知募款已經結束，在11月25日之後匯款，而爆料者、台灣中心與曾家都在社群媒體發言，未面對媒體說明，致真相難以釐清。另外，台灣中心透過群眾集資平台挖貝WaBay接受民眾對土耳其地震的捐款，因平台收取服務費遭到質疑。衛生福利部11日表示，這是台灣中心向台北市政府申請的合法勸募活動，民眾若有疑慮可選擇透過其他捐款管道。（看完整報導）

前台啤總教練閻家驊涉賭 T1聯盟：不得再參與球隊職務或進入賽場

台北市警方11日凌晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊。警方詢後依賭博罪將負責人移送法辦，賭客依社維法裁罰。閻家驊也曾在2017年爆出涉賭，並辭去台啤總教練職務。台灣職籃T1聯盟11日發布聲明表示，涉賭屬於個人行為，與球團賽事無關，但依照規定，閻家驊日後不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。（看完整報導）

U18亞洲盃5人制棒球台灣奪冠 世界盃門票到手

2023年首屆U18亞洲盃5人制棒球賽自8日起在馬來西亞舉行，總計7支球隊參賽，台灣隊預賽全勝、排名第一晉級複賽，11日上午複賽與韓國交手，以2比0拿勝、晉級冠軍。在冠軍戰與中國隊交手，台灣選手開賽就攻下大局、打出氣勢，終場以2比0奪冠，取得U18世界盃5人制棒球賽門票。（看完整報導）