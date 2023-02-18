貝里斯總理夫人參訪台灣婦幼保護 讚賞性平成果

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貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）（右4）與貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）（左4）等人17日參訪勵馨基金會林口服務中心，了解台灣婦幼保護與受暴婦女庇護實務工作。（勵馨基金會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月18日

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（中央社記者曾以寧台北18日電）貝里斯總理夫人羅莎娜昨天參訪勵馨基金會林口服務中心和世大運選手村社會住宅，了解台灣婦幼保護與受暴婦女庇護實務工作，並讚賞台灣在性別平權的努力與成果。

勵馨基金會今天透過新聞稿表示，身兼貝里斯婦幼特使暨加勒比海共同體元首夫人行動聯盟主席的羅莎娜（Rossana Briceño）昨天率領參訪團，在外交人員陪同下，至勵馨林口服務中心了解台灣婦幼保護實務工作。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華現場介紹結合社會住宅、經濟賦權、幼兒托育等工作發展出的中長期整合性安置服務，如何為受暴婦女提供長期支持。並參觀林口世大運選手村社會住宅的婦女自立房舍、會談室及活動空間、目睹家暴兒少創傷復原基地、兒少課後輔導空間以及兒少感官律動調節中心等。

此外，也參訪由勵馨基金會和國家住宅及都市更新中心聯手打造的好好時光公益咖啡館，進一步了解提供受暴婦女「社區型庇護」工作模式。最後致贈訪團受暴婦女手工製作的琉璃珠配飾及禪繞畫杯墊等禮品。

羅莎娜在致詞時讚賞台灣在性別平權和為受暴婦女提供的協助上有相當努力的成果，表示這幾天透過論壇和參訪，有相當大的收穫，期待回到貝里斯後能應用在台灣所獲，繼續為貝里斯全體婦幼努力。

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羅莎娜在參訪過程中也詢問相關住戶的需求、可能會遇到的挑戰，並指出貝里斯有許多非營利組織在做婦幼保護服務，卻缺乏凝聚力量，盼回到貝里斯後能整合資源、聚集散布各地的組織，提升婦幼保護量能。

勵馨基金會執行長王玥好表示，感謝外交部安排勵馨基金會向友邦展示台灣婦幼服務成果，期盼透過參訪，讓台灣與貝里斯的婦女服務合作更為堅實，共同為全球性別平權議題努力，也盼勵馨基金會透過社宅提供受暴婦幼整合性服務的模式，在未來能將成功模式複製到更多地方，共創性別友善社會理念。（編輯：陳政偉）1120218