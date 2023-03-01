高雄水情趨緊擬討論減壓供水 經長：產業用水沒問題

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北1日電）旱災中央災害應變中心今天召開112年第1次工作會議，經濟部長王美花會前受訪表示，會中將討論高雄水情燈號調整事宜，可能轉為「減壓供水」黃燈；至於產業用水，因落實節約用水措施，「產業用水沒問題」。

旱災中央災害應變中心將在晚間召開112年第1次工作會議，由王美花擔任指揮官，她會前接受媒體訪問，談及高雄水情與產業用水因應。

王美花表示，今天是112年旱災中央災害應變中心第1次工作會議會議，主要討論嘉南、高屏水源調度、節約用水相關事宜，會中也會討論高雄燈號是否要調整為「減壓供水」黃燈，將在會議結束對外報告。

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她指出，近600天以來，南部都無明顯雨勢，高屏溪、高屏堰流量已較2015年分區輪留工水留量來得低，但因有百年大旱經驗，在去年即提早因應，讓更多水流在水庫，持續落實相關安排與調度，並啟動南部供水計畫，希望在4月底前開發每天13.6萬噸水，會議也會追蹤相關進度。

針對產業用水部分，王美花表示，目前都有做很好的調配，只要按照台南、高雄節約用水措施，「產業用水沒有問題」。（編輯：潘羿菁）1120301