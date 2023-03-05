早安世界》南投立委補選民進黨團結力挺 蔡培慧空陸戰擊敗林明溱
南投立委補選民進黨團結力挺 蔡培慧空陸戰擊敗老將林明溱
南投縣立委第2選區4日進行補選，民進黨蔡培慧以4萬5218票擊敗國民黨籍前縣長林明溱（4萬3293票）當選，投票率為46.35%。蔡培慧在以2個百分點的差距獲勝後表示，南投選民展現了台灣民主的力量，她上任之後會將對手的政見放在心上，讓大家看到南投改變的機會。林明溱主動承認敗選，怪自己努力不夠，並鼓勵國民黨年輕人為2024年立委選舉再努力。蔡培慧在藍營票倉南投市小輸，在竹山鎮與名間鄉大贏，成為致勝關鍵。民進黨在這場選戰中複製去年台中立委補選全黨力挺林靜儀的打法，透過空戰、陸戰並進助攻蔡培慧。學者觀察，這次補選結果對民進黨主席賴清德有利，若黨內能夠團結，對於2024年選情會很有幫助，反觀國民黨，則需要重新思考選舉戰略。（看完整報導）
南投補選投票所外民眾近距離監視 6人依妨害投票罪送辦
南投縣第2選區立委補選4日投票時，南投市區營盤國小等地的投票所外有盆栽暗藏攝影機，還有人以紙本記錄投票者特徵，警方當場查扣錄影器材、計票文件等，並將涉案6人帶回偵辦，全案將依妨害投票罪嫌送辦。涉案人自稱是「全民監票行動聯盟」成員，目的是希望選舉能夠公平公正競爭。中選會提醒，投票所30公尺內外均不得有錄影監控他人投票的行為。民進黨籍立委林靜儀表示，檢警應積極因應，查明這種監控行為是傳統賄選憑證領錢的變形，抑或是中國以組織型態介入台灣選舉的動員綁樁。（看完整報導）
中國兩會代表名單更替 未見馬雲等人新增晶片產業主管
中國人民政治協商會議全國委員會議4日開幕，代表年度「兩會」正式登場。外媒報導，兩會與會者名單呈現出北京政策變化，曾擔任兩屆全國人民代表大會代表的騰訊董事會主席馬化騰這次未出現在名單中，也看不到阿里巴巴的馬雲、網易創始人丁磊等人，取而代之的是晶片製造行業的新面孔，例如中芯國際、華虹半導體，還有來自機器人製造、航天、航空等新型行業的新人，顯示隨著美國對中國高科技產品出口控制範圍和嚴厲程度持續提高，北京正調動一切可能集中的資源進行晶片開發，晶片製造企業的主管因而得到中國領導人習近平的青睞。（看完整報導）
經濟學人指14亞洲國家供應鏈將取代中國 台灣入列
英國「經濟學人」週刊指出，包括台灣在內的14個國家共同構成Altasia（alternative Asian supply chain，亞洲替代供應鏈）在未來數年可望逐步取代中國，成為全球生產活動重心。這14個國家是台灣、韓國、日本、印度、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、汶萊、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、寮國。但經濟學人指出，這其中也隱含挑戰，包括Altasia可能無法在所有產業類別完全取代中國、各國基礎建設發達程度不一、彼此之間存在法規和行政作為差異等。（看完整報導）
中國限制資金流出 新興市場教父有錢也難提領
享有「新興市場教父」美譽的基金經理人墨比爾斯2日受訪時表示，中國限制投資資金流出，在中國投資的外國人想要把資金取回會遭遇刁難。他就無法從上海匯豐銀行的帳戶把錢提領出來。墨比爾斯表示，中國設下各種障礙，不明說「你不能把錢領出來」，而是問他這20年來如何賺到這些錢，並且要他交出所有紀錄。因此他說，投資中國務必要「非常、非常謹慎」。（看完整報導）
希臘火車事故奪57命 紐時：未裝自動防對撞系統釀禍
希臘2月28日發生火車對撞事故，造成57人喪生。這起事件的原因仍不清楚，政府指肇因是公部門隌年的老問題，官員及專家表示，如果按計畫安裝現代安全系統，貨運列車幾乎不可能與滿是乘客的客運火車在同一條軌道上行駛，就算出現這樣的狀況，示警聲會響起，自動煞車系統也會啟動。歐盟紀錄顯示，希臘從未安裝全國性的自動化安全系統。紐約時報指出，希臘政府3年前就應安裝防火車對撞系統，但可能因為預算吃緊、疫情影響供應鏈等因素延誤。希臘數以千計民眾3日在全國各地示威，他們指控政府在鐵路路網管理方面失能，這場悲劇猶如犯罪行為。（看完整報導）
印尼油庫爆炸釀17死51傷 火勢蔓延周圍200公尺居民倉皇逃命
印尼國營石油公司位於首都雅加達北區的油庫3日晚間8時許爆炸起火，濃煙直沖天際至100多公尺高度，就連一公里外的居民都能聽到爆炸聲，火勢蔓延至附近200公尺範圍內的民宅，至4日清晨才完全撲滅。這起事故共造成17人死亡、51人受傷，有一千多名居民撤離至附近8個安置中心，起火原因有待調查。（看完整報導）
全中運網球場地不平整致選手受傷 延到4月改在苗栗舉行
今年全國中等學校運動員由新竹縣承辦，一名選手日前參加網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝。台灣網球一哥盧彥勳4日在臉書發文，對這起事故感到「痛心又氣憤」。他批評這樣的比賽安排不專業，並質疑為何選在罕見的「人工草皮」球場上舉行比賽。新竹縣長楊文科事後前往場地視察並且致歉，之後宣布全中運硬式網球國中組個人賽、混雙賽將延至4月13日舉行，軟式網球則延至4月21日，這些比賽都將移至苗栗縣竹南鎮運動公園的網球場舉行。（看完整報導）
台北社子島區段徵收爭議一文看懂 自救會不滿延續柯市府開發案
台北市政府4日召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，這是市長蔣萬安上任後的首場說明會，但會前爆發拉扯追逐衝突，自救會要求撤銷前任市府的開發方案，最後會議未能召開。台北市政府在2016年間針對社子島開發方向規劃i-Voting，投票結果決定採「生態社子島」開發方案，讓當地居民分為反對、支持兩方，屬反方的社子島自救會認為，i-Voting程序有爭議，加上市府強行通過都市計畫與環境評估程序，後續還計畫強制執行區段徵收。蔣萬安去年在競選期間提及將與社子島居民溝通，但自救會認為市府仍延續生態社子島方案，在說明會舉行前表達不滿。（看完整報導）
拜登罹基底細胞癌 醫：3職業高風險須做好防曬
白宮醫師歐康納3日表示，美國總統拜登於2月16日從胸口切除的癌性皮膚組織，經檢測確定是基底細胞癌，所有癌組織已成功切除。皮膚科醫師說明，基底細胞癌最重要誘發因子是紫外線，尤其白種人對紫外線防護力差，很容易會曬傷、癌化，再加上白種人愛做日光浴，會加重癌化現象生成。黃種人也可能有類似現象，如農夫、漁民、軍人等，因常在大量紫外線下工作，屬於高風險族群，務必做好防曬措施。（看完整報導）
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