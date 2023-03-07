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基隆港喜迎雙郵輪 預估112年帶來產值上看10億元

2023/3/7 16:47（3/7 17:15 更新）
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基隆港7日喜迎麗晶七海郵輪「七海探索者號」（右白色船身）和荷美郵輪「威士特丹號」（左黑色船身）2艘國際郵輪到港。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日
基隆港7日喜迎麗晶七海郵輪「七海探索者號」（右白色船身）和荷美郵輪「威士特丹號」（左黑色船身）2艘國際郵輪到港。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月7日
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）暌違3年，基隆港今天喜迎2艘國際郵輪，七海探索者號和威士特丹2艘郵輪搭載2300名旅客到港，基隆港務分公司說，今年預計有72航次靠泊基隆港，預估為北北基帶來上看10億元產值。

復航典禮今天在東岸旅客中心舉行，由交通部次長祁文中、基隆市長謝國樑、立法委員蔡適應、邱臣遠和基隆市議會議長童子瑋等人，一同啟動沙漏，象徵度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，見證郵輪復航，航向新開端。

謝國樑致詞指出，郵輪復航預計在基隆掀起一波旅遊熱潮，為城市注入新活水，假如旅客下船後，沒有看到玩的、吃的景點，剎那間，就會失去讓旅客留在基隆觀光的潛力，市府會努力在周邊布建更充沛的觀光資源，讓旅客留在基隆，而不是搭遊覽車離開，盼大家一起努力，讓更多國際觀光客來到台灣，愛上台灣，愛上基隆。

祁文中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變了很多營運模式，郵輪產業也是，基隆港在疫情期間已將東、西岸旅客中心興建完成，並將碼頭浚深，提供更大噸位的郵輪停靠，另外優化通關設備，讓旅客可很快通關，短時間就可到基隆市區觀光。

祁文中說，交通部觀光局也與各地旅遊單位成立觀光圈，開發以郵輪旅客為特色的行程，讓旅客能深入探訪當地文化、地質等特色，航港局並與島鏈南北端國家聯盟，互相分享資源、攬客，台灣港務公司並提出優惠，鼓勵更多郵輪灣靠。

基隆港務分公司表示，今年基隆港預報有72航次郵輪靠泊，包括母港作業31航次、掛靠港作業41航次，其中有5次可見雙郵輪同時在港，並有高達12艘郵輪首航基隆港，總計預估帶來28萬以上旅客人次。

基隆港務分公司總經理高傳凱指出，以今年到港航次屬性，推估北北基可上看新台幣10億元產值，若回到全盛巔峰時期，估計將有40億元產值。（編輯：李錫璋）1120307

基隆港郵輪復航典禮7日在東岸旅客中心舉行，交通部次長祁文中（前左5）、基隆市長謝國樑（前右4）等人出席，一同啟動沙漏，象徵度過疫情考驗，航向新開端。中央社記者王朝鈺攝 112年3月7日
基隆港郵輪復航典禮7日在東岸旅客中心舉行，交通部次長祁文中（前左5）、基隆市長謝國樑（前右4）等人出席，一同啟動沙漏，象徵度過疫情考驗，航向新開端。中央社記者王朝鈺攝 112年3月7日
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