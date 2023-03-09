輕症免隔離將不符勞保傷病給付 勞動部擬調整

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（中央社記者曾以寧台北9日電）疫情指揮中心今天宣布，20日起，COVID-19輕症者免隔離，建議進行0+n自主健康管理。勞動部表示，若確診不再強制隔離居家照護，將不符合勞保傷病給付要件，會配合指揮中心調整規範。

中央流行疫情指揮中心宣布，3月20日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不須通報也不須隔離，但建議進行0+n自主健康管理，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無須採檢，即可解除。

勞動部保險司長陳美女接受中央社記者採訪說明，勞保傷病給付依規定為被保險人住院診療、無法工作，導致薪資短少，自不能工作第4天起可請領。

陳美女指出，過去因COVID-19被劃為第5類法定傳染病，原則以醫院收治，因此適用；後來隨疫情變化，指揮中心為維持醫療量能，將輕症患者改至集中檢疫所、加強型防疫旅館收治，後又改為居家照護，因勞工工作確實受影響、且仍在接受醫療照護，因此函釋為都可以適用勞保傷病給付。

陳美女表示，若20日起不強制確診者隔離，進行居家照護，僅採取自主健康管理，就不會符合勞保普通傷病給付「住院」的給付要件；勞動部將配合指揮中心指引，再行調整相關規定。

陳美女說，勞保被保險人因感染COVID-19請領傷病給付件數，自民國109年起統計到今年3月1日止，共已逾171萬件，總給付金額超過新台幣47億元，相較往年每年約10萬件請領件數大幅增加。

中央流行疫情指揮中心今天公布0+N各類對象適用假別，其中勞工適用普通傷病假，且0日及次日起5日內不得扣發全勤獎金。（編輯：陳政偉）1120309