早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利

經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利

世界棒球經典賽A組預賽10日由台灣隊出戰義大利隊，雙方數度戰成平手，台灣隊展現韌性，林子偉敲陽春砲，張育成轟出追平2分砲，吉力吉撈・鞏冠補上3分砲，終場以11比7擊敗義大利。這場關鍵勝利讓台灣保住晉級生機，更如願終止跨屆7連敗、睽違3659天終於再次搶下勝利。義大利總教練皮耶薩直言，這場比賽很艱困，對台式應援感到「驚嚇」，認為台灣球迷很有活力。同日經典賽B組賽事，日本隊火力大放送，全場轟出包括1支全壘打在內的13支安打，以13比4大勝韓國隊。日本取得2連勝，高居分組龍頭，韓國則吞下2連敗。（看完整報導）

密克羅尼西亞總統致函揭中國威脅 2月曾與台談建交

美國與中國競逐南太平洋，太平洋島國外交動向牽動地緣政治。「外交家」雜誌10日報導，密克羅尼西亞總統帕努埃洛近日在一封信函中，揭露中國各種威迫、賄賂當地高官及間諜行動，並透露他今年2月曾與外交部長吳釗燮討論，轉與台灣建交的可能性。帕努埃洛在信中說，密克羅尼西亞未來約需要5000萬美元資助，若與台灣建交，密國可望在3年內收到這筆資金。吳釗燮表示，報導有些出入，但他確實有跟帕努埃洛交換意見。針對密克羅尼西亞總統稱與台灣談建交與配套援助案，遭國民黨立委批評政府是「凱子外交」，外交部澄清，在全球對太平洋國家的援款來源中，澳紐合占5成，美日各占6%、7%，台灣僅占1%。（看完整報導）

產險公會：20日起COVID-19輕症防疫險不理賠

COVID-19確診輕症者免隔離0+N政策自20日上路。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞10日說，之後確診者符合肺炎須氧氣治療或其他併發症，同時要住院（含急診待床）或死亡者，才是須通報對象。指揮中心調整COVID-19病例定義，牽動防疫險理賠。產險公會說明，20日起若經診斷屬COVID-19輕症者，依疾管署規範不再認定屬法定傳染病，保險公司依約不予理賠。（看完整報導）

習近平3度當選中國國家主席 一人時代降臨、權力比肩毛澤東

中共總書記習近平10日以2952票全票當選中國國家主席，完成「三位一體」，開啟第3任期，習近平「一個人的時代」正式開始。習近平被認為是中共建政以來，權力比肩毛澤東的領導人。執政10年，他打破政治局「集體領導」的九龍治水，透過黨的各個決策小組，集中權力；掌握黨機器的宣傳，嚴控思想，將個人崇拜推至高峰。專家分析，習近平的第3任期將面臨驚濤駭浪，由他一手打造的執政團隊得帶領世界第2大經濟體，克服經濟疲弱、台海局勢與美中對立等考驗。（看完整報導）

調查：中國在蒙特婁設海外「警察局」 恐嚇騷擾華裔加拿大人

歐洲的人權組織「保護衛士」去年9月發布一份報告，詳細說明全球主要城市中存在數十個中國警方的所謂「服務站」。如今傳出加拿大蒙特婁地區兩處中心被用來作為中國政府支持的「警察局」，以恐嚇或騷擾華裔加拿大人，加國警方9日表示正在調查這項指控。（看完整報導）

中選會：2024總統立委選舉1月13日投票

中選會3月10日宣布，第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於2024年1月13日星期六投、開票；至於總統、副總統與立法委員選舉候選人的登記申請時間，將落在今年11月20日至11月24日。中選會預計12月5日前審定總統、副總統選舉候選人名單，並在12月11日舉行總統、副總統選舉候選人抽籤決定號次；立委選舉候選人名單將於12月15日前審定，並通知抽籤。（看完整報導）

陳吉仲：禽流感已控制 估雞蛋缺口5、6月補足

國內雞蛋供應不穩，連鴨蛋也喊漲。農委會主委陳吉仲10日表示，禽流感已經控制，蛋農不斷增養、孵養，國內產量將開始回升，同時，行政院跨部會協助專案進口雞蛋，每週將超過200萬顆，不過產量與需求量仍有一定差距，缺口補足大概要等到5、6月。（看完整報導）

傳金門失聯上兵游往中國獲救 陸軍：尚待查證

金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位即編組尋找。10日媒體報導金門失蹤陳姓士兵因感情、債務等因素游到中國，體力不支獲救。陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。國民黨立委陳玉珍表示，已向大陸相關系統確認，這位士兵現在人在廈門，平安、沒有生命危險。（看完整報導）

韓最大在野黨魁李在明貪瀆案 前幕僚身亡遺書喊冤

韓國最大在野黨魁李在明因涉嫌收賄遭檢方調查，他在擔任京畿道知事期間的秘書室長也被檢方列為調查對象，這位前秘書室長9日晚上被發現陳屍家中並留下遺書。他對李在明的留言中表示「現在請放下政治吧」，「不應該再有更多犧牲了」等內容。他也寫道，「我只是認真工作而已，卻成為檢方調查對象，真的很委屈」，甚至控訴「檢方調查作假」。（看完整報導）

新聞業第一槍 丹麥廣播公司建議別用公務機玩TikTok

丹麥的公共廣播電台及電視台「丹麥廣播公司」基於安全考量，建議員工不要在公務手機上使用中國短影音應用程式TikTok，成為第一家發布此類建議的新聞機構。丹麥廣播公司表示，需要使用TikTok進行研究的記者必須申請許可，才能使用被員工稱作「TikTok手機」的專用手機。（看完整報導）