早安世界》普發6000元登記入帳22日開跑 頭5天依身分證尾數分流

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普發6000元登記入帳22日開跑 頭5天依身分證尾數分流

全民普發新台幣6000元有5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式於3月22日至26日採身分證字號或居留證號尾數分流，財政部公布，22日可登記尾數為0、1，23日為2、3，24日為4、5，25日為6、7，26日為8、9；27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。數位發展部指出，登記系統將持續提供服務至少6個月，民眾不必搶在第一時間登記。另外，領取6000元的期限擬持續至10月底，今年第4季出生的新生兒，領取期限則到明年1月底。（看完整報導）

本週高溫上看35度 25日變天有雨稍緩解南部水情

中央氣象局表示，21日起高溫漸升，中午可達攝氏28度以上，中南部約30至32度，22日部分地區高溫上看35度，但25日將再變天，北台灣降溫較為明顯，高溫約僅19度，其他各地約24至28度；最冷的時間是25日夜晚至26日清晨，北台灣低溫約16、17度，其他地區為17至19度。降雨方面，氣象局表示，25日起中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；預估這波華南雲雨區影響的時間會持續至28日，期間雨勢由北向南遞減，南部平地仍以多雲為主，對南部水情僅稍有助益。（看完整報導）

分析：習近平訪俄欲樹立調解人形象 意在挑撥歐美

中國國營媒體報導，中國國家主席習近平20日抵達俄羅斯首都莫斯科，將與俄國總統蒲亭召開峰會。克里姆林宮表示，峰會將談及北京提出的烏克蘭和平方案。「波蘭國際事務研究所」（PISM）中國事務分析家詩麗娜（Justyna Szczudlik）分析，中國試圖在全球衝突中樹立自己調解人形象只是表面，主要是著眼於挑撥離間美國和歐洲國家，因為北京知道無法改變華府對中國在俄烏戰爭中所持立場的看法，但卻認為可以做些事改變歐洲對中國的觀感。（看完整報導）

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信 拚金融穩定與存款保障

瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購對手瑞士信貸銀行，並同意承擔54億美元損失。此一強制合併是由瑞士當局安排，目的在避免全球金融巿場進一步動盪。瑞銀收購瑞士信貸後，瑞信發行的AT1債將被註銷，引起外界憂心金融業會否踩雷。金管會主委黃天牧20日揭露，台灣金融業對瑞信曝險新台幣1565億元、投資人曝險約900億元，目前了解金融業並未投資AT1債。（看完整報導）

出口衰退影響升息？央行點出3關鍵坦言通膨是焦點

全球景氣未見明顯反轉，終端需求不振，經濟部統計處公布2月外銷訂單金額421.2億美元，年減18.3%，連續6個月負成長。出口持續衰退之際，中央銀行將於3月23日舉行第1季理監事會議，外界關注央行是否還會繼續升息；央行副總裁嚴宗大20日表示，將考量通膨、經濟成長與金融穩定3大因素，出口衰退已反映在第1季；此外，現在通膨更是各界焦點，特別是台灣消費者物價上漲率（CPI）已連續19個月超過2%，說明不是短期現象，且造成較大的通膨預期心理問題。（看完整報導）

陳吉仲：雞蛋休市是假議題 3月底前進口達700萬顆

行政院農業委員會主委陳吉仲20日說，雞蛋每天都在交易，「休市」是假議題，希望勿再炒作，以免造成恐慌。對於進口雞蛋問題，陳吉仲說，3月底前確定會有700萬顆，4月還會更多，至於國內雞蛋生產，禽流感疫情、天氣都已回穩，現在產蛋雞已增加到3100萬隻，5月可望回到約3500萬隻，屆時整體產銷會更穩定。（看完整報導）

法國內閣挺過不信任案 反退休改革浪潮恐將延續

法國16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，在法國各地引爆新一波示威。法國勞工部估算，改革可望讓2030年底前每年增加177億歐元（約新台幣5772億）年金財源，而前30%最低收入者可獲得的退休金將增加2.5%至5%。然而各工會表示，政府僅需微幅增加提撥就能讓退休金制度不倒，新制改革幅度太大且不公平，會不成比例衝擊低階勞工。國會20日對馬克宏政府進行不信任投票，政府以9票之差慘勝，不受歡迎的退休制度改革法案幾乎等同通過。雖保住內閣與法案，但政府正當性大受動搖，反對派怒火延燒誓言戰鬥到底。（看完整報導）

經典賽美國14比2砲轟古巴 搶下冠軍戰門票

世界棒球經典賽4強賽19日在邁阿密舉行，衛冕軍美國火力大放送，全場14支安打包括4發全壘打，以14比2大勝古巴。41歲的韋恩萊特是勝利投手，他在賽後表示，參加經典賽是他棒球生涯20多年從來沒有的體驗。美國贏得這場準決賽的勝利，率先搶下21日冠軍戰的一席門票，對手將是20日另一場4強賽日本與墨西哥交手後的勝隊。經典賽自2006年開打以來，僅有日本隊曾在2006年、2009年蟬聯冠軍。（看完整報導）

馬英九將訪中 陸委會：盼能充分反映台灣民意

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率30多名青年學子與中國大陸學生交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑20日表示，此行單純就是祭祖以及帶學生交流，沒有安排到北京，也沒有預期會見到陸方重要人士。陸委會則表示，在台灣人民、國際社會普遍反對質疑中共對台脅迫、擴張威脅之際，盼馬前總統此行能充分反映堅持民主自由、捍衛國家主權的台灣民意。（看完整報導）

民進黨立委初選 王世堅登記北市大同士林、蔡適應不連任

民進黨2024立委初選登記20日開跑，台北市黨部表示，首日有台北市議員王世堅和現任立委高嘉瑜分別登記參選大同、士林區及內湖、南港區立委初選。王世堅將正面對上同黨現任立委何志偉。媒體追問王世堅決定參選是否和黨中央討論，以及是否違反黨內「誠信條款」，他回應，整個過程都很堅定轉達給黨中央知道。另外，基隆選出的立委蔡適應宣布不競選連任，地方人士說，蔡適應雖然在去年競選基隆市長失利，但仍是2024基隆立委選戰最有機會勝選的人，如今放棄連任，民進黨能否能保住立委席次不無疑問。（看完整報導）