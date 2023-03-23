早安世界》經典賽大谷翔平再見三振楚勞特 日本3比2擊敗美國奪第3冠
經典賽村上宗隆開轟大谷翔平成功關門 日本擊敗美國奪第3冠
世界棒球經典賽（WBC）美國時間21日展開冠軍戰，日本打者村上宗隆2局敲出一支特大號陽春全壘打，球初速達185公里，創本屆賽會最快紀錄。接著岡本和真也揮出陽春全壘打擴大領先，大谷翔平9局登場關門，三振美國隊長楚勞特，日本以3比2奪勝。前紅襪強打老爹歐提茲在賽後訪問中直問大谷是從哪個星球來的，大谷則說，雖然美國對手都是家喻戶曉的棒球明星，他在賽前對隊友喊話，要他們在場上不要像粉絲一樣仰望對方，而是要全力取勝。這是日本在2006年、2009年奪冠之後，隔14年拿下第3冠。球評分析，美國打者對日職投手群相對陌生，加上對指叉球應變能力相對沒那麼好，而日本隊除了牛棚戰力相對完整外，監督栗山英樹調度思路精準都是奪勝關鍵。（看完整報導）
大谷翔平昔遭戲稱高中生 摘經典賽MVP證明全能身手
日本王牌大谷翔平21日在經典賽冠軍戰再見三振他在天使的隊友楚勞特，率隊拿下隊史第3冠，他投打具佳的表現獲選本屆最有價值球員（MVP）。大谷翔平2018年披洛杉磯天使戰袍，當時一度被認為打擊表現跟「高中生」沒兩樣，但之後他在大聯盟不斷締造紀錄驚豔全球，更颳起「二刀流」旋風。日本隊總教練栗山英樹賽後表示自己一路看著大谷長大、替他感到驕傲，「我把他派上場，就算我們會輸，我們也要跟他一起輸。」另外，經典賽也公布本屆最佳陣容，台灣隊張育成獲選最佳一壘手，大谷翔平則以投手及指定打擊身分同時入選。（看完整報導）
新竹苗栗台中水情改提醒綠燈 高雄30日轉減量供水橙燈
旱災中央災害應變中心22日決議，新竹、苗栗、台中與北彰化地區水情燈號轉為提醒綠燈，晚間11時至隔日早上5時減壓供水，意即「類黃燈」，估可節水逾1%。同時，高雄地區因高屏溪川流量變化大，30日起轉為減量供水橙燈，其中民生用水戶透過夜間減壓（晚間10時到早上6時）達省水7%目標，洗車場、游泳池等非必要民生大用水戶則強制要求減供10%，並漸進提高至20%，工業大用水戶減供10%。（看完整報導）
2024總統人選國民黨採徵召 民進黨4月12日提名賴清德
各政黨近日啟動2024立委、總統候選人提名作業程序，國民黨主席朱立倫22日宣布，總統人選採徵召方式處理。目前國民黨內以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等。另外，民進黨總統初選僅黨主席賴清德一人登記，中執會通過參選人資格審查，4月12日將正式公告提名賴清德為民進黨總統候選人。（看完整報導）
知情人士爆宏都拉斯索天價金援內幕 疑背後有中國操控
知情人士透露，台灣與宏都拉斯邦交狀況極不樂觀，外交部13日收到一封宏國外長的信，信中如「最後通牒」條列索討近25億美元天價援助，且不待台灣回覆，宏國總統隔天就宣布擬與中國建交，足見無意真心與台協商，恐是藉此向中國喊價。知情人士說，以往中南美國家斷交都隱瞞台灣到最後一刻，宏國此次預告操作方式很不尋常，「背後有濃厚中國操控的影子」，似想藉拉長負面效應干擾台灣政局。（看完整報導）
習近平會蒲亭後中俄簽署聯合聲明 分析：北京背後盤算包含台灣
中國國家主席習近平20、21日訪問莫斯科，與俄羅斯總統蒲亭會談後，簽署一份新的中俄「聯合聲明」，當中除重申針對俄烏戰爭的立場外，並視彼此為優先合作夥伴，同時俄方重申恪守一中原則，承認台灣是中國領土的一部分，反對任何形式台獨，堅定支持中方維護主權的舉措。分析家研判，北京在俄羅斯侵略烏克蘭而遭西方國家制裁時伸出援手，可能以台海爆發危機時莫斯科支援當作交換條件。（看完整報導）
台英國會小組主席訪台談潛艦議題 表態支持提供援助
外媒報導英國協助台灣潛艦製造零部件和技術，正在台灣訪問的台英國會小組主席史都華22日表示，此行曾與台灣官員討論到潛艦製造相關議題，站在國會議員的角度，他支持英國提供台灣所需要的援助。另外，也在台灣訪問的德國教研部長史塔克－瓦特辛格22日表示，她不認為此行會引起中國太大反彈，而且「未來德國部長級官員訪台可能是常態」。她是近26年來首次訪台的德國部長級官員。（看完整報導）
雞蛋進口擴大 陳吉仲：4、5月進口各3000萬顆
行政院農業委員會主委陳吉仲22日表示，中南部雞蛋產區氣溫維持在很好水準，產蛋雞的數量超過3150萬隻，加上禽流感已獲控制，整體產能恢復中，3月底會進口超過500萬顆蛋，4、5月每月超過3000萬顆，可補充國內雞蛋短期不足的問題。（看完整報導）
民法「父母懲戒權」修正草案 父母不得精神暴力、體罰子女
法務部公告民法第1085條修正草案，刪除原本的「懲戒」文字，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。官員表示，聯合國兒童權利公約提到不能有危害兒童身心的暴力行為，因此順應國際潮流，要求家長不能對兒童使用暴力處罰，如有違反，最嚴重可停止家長對兒童的親權，但第1084條「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」並未修正。法務部指出，衛福部主管的兒童及少年福利與權益保障法，目前正研析修法，例如精神暴力、人身暴力等符合身心虐待的行為，將註明具體規範與樣態。（看完整報導）
菸害防制法新法上路 攜加熱菸入境最高罰500萬元
菸害防制法新法22日上路，全面禁止電子煙，加熱菸等則須申請健康風險評估。財政部提醒，入境旅客隨身攜帶的菸品品項，僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸不得攜帶入境，違反者將酌情予以裁處，最高罰500萬元。衛福部同步公告，除紙菸、菸絲、雪茄、鼻菸、嚼菸外，凡以菸草或其他含有尼古丁的天然植物為原料製成，且未改變原料物理性態的菸品，審查通過才能上市。（看完整報導）
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