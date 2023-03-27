環保署氣候變遷局4/22成立 規劃碳費徵收

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）環保署今天表示，為加速氣候法子法推動及規劃碳費徵收，今年世界地球日將署內「氣候變遷辦公室」擴增人力成立「氣候變遷局」，未來組改後可銜接成為「環境部氣候變遷署」。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，行政院於20日核定「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程」，「行政院環境保護署氣候變遷局」將於今年世界地球日（4月22日）正式成立，以在環境部組改完成前，提早成立氣候行動專責機關。

環保署表示，氣候變遷因應法1月10日於立法院三讀通過後，環保署隔日即依「中央行政機關組織基準法」第36條規定，函報「行政院環境保護署氣候變遷局暫行組織規程草案」至行政院，冀望在立法院審議決定環境部組織法草案前，提前整合現有資源、人力與設備，讓氣候行動政府組織量能提升。

環保署說明，氣候變遷局是在「環境部氣候變遷署」組織架構與職掌草案為基礎下成立，有助未來能以更有效率銜接既有業務，規劃「綜合規劃組」「減量推動組」「排放管理組」及「調適韌性組」等4組共15科。

人力方面，來源除目前環保署氣候變遷辦公室48人外，本年度優先增補約40人，以因應氣候法施行後急需優先推動12項子法，包括修正盤查登錄作業、查驗認證機構管理、碳費徵收及費率、自主減量計畫、自願減量交易機制及產品碳足跡標示等重要工作。

氣候變遷局成立任務首重訂定優先子法及規劃碳費徵收。氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，氣候法三讀後，與條文有關的子法約30多項，最優先要訂的有12項，會在半年內提出，諸如碳盤查、登錄管理辦法、認證查驗機構辦法、碳費徵收辦法、溫室氣體管理基金收支保管辦法等。

環保署說，立法院審議中環境部氣候變遷署，將在氣候變遷局基礎上，增加擴大運用溫室氣體管理基金用途、建構自願減量及交易等業務，從氣候變遷局4組15科擴增為氣候變遷署5組20科，完備組織架構。

環保署強調，為落實推動2050淨零排放路徑，強化氣候變遷推動架構，需要從氣候變遷法規、經費、組織、研發等4面向著手，4大要件缺一不可，透過這次氣候變遷局成立，將階段性完備組織面向拼圖。（編輯：管中維）1120327