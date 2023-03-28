亞洲首座熱氣球飛行訓練學校在台東 茁壯觀光產業

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天際航空公司與西班牙當地Ultramagic Balloons公司簽署合作備忘錄，將在台東成立亞州唯一的熱氣球飛行訓練學校分校，台東天后宮委託西班牙製作的媽祖造型球首次亮相。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月28日

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）天際航空公司昨天在西班牙與當地Ultramagic Balloons公司簽署合作備忘錄，將在台東成立亞州唯一的熱氣球飛行訓練學校分校，為台灣空域遊憩活動開啟嶄新篇章。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣長饒慶鈴22日赴西班牙，27日見證這場盛事，她致詞時說，台東獨有的地理條件成為台灣唯一可以發展熱氣球自由飛的城市，每年舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華，不僅參與人次屢創新高，活動更獲全球12大熱氣球節及「2022美國繆思創意大獎」鉑金獎。

為了推動熱氣球產業，她更樂見天際航空成為亞洲區的熱氣球飛行訓練學校，未來民眾考取熱氣球飛行執照不用再遠赴歐美國家，來台東就可以考取；更希望分校的設立，可以為全台灣培育更多熱氣球人才，讓熱氣球產業向下扎根，茁壯台東觀光相關產業。

天際航空董事長林佑真表示，Ultramagic Balloons為目前全球市占率第一的熱氣球製造商，同時擁有歐洲航空安全管理局（EASA）認證的熱氣球飛行訓練學校，培訓出來自各國上百位熱氣球飛行員。

根據縣府新聞稿，天際航空在台東縱谷空域經營熱氣球空中遊覽，對飛行空域相當熟悉，MOU簽訂後將向民航局申請5階段審查成為飛行訓練機構並持續擴大機隊及駕駛人力，成為亞洲區第一家熱氣球飛行訓練機構。

台東天后宮也一同至西班牙查驗由天后宮出資、台東縣政府協助製作的媽祖球，除了認識媽祖造型熱氣球的製作過程，天后宮董事長林有德也實際搭乘媽祖球進行飛航測試。（編輯：陳仁華）1120328