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狒狒之死爭議 六福村連假首日未見人潮

2023/4/1 13:54
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）六福村因狒狒事件挨批，民進黨立委陳瑩、伍麗華昨天召開記者會稱要抵制六福村相關企業，「不會帶孩子去六福村」。今天是清明連假首日，六福村卻未見入園遊玩人潮。

六福村的售票口今天上午開園時未見以往連假時的排隊人潮，園方人員接受中央社記者訪問時表示，因連假第一天受人潮南下及天候影響，截至中午12時入園人數約700人左右。

有民眾接受記者聯訪表示，因行程已經訂好，孩子們都很期待，即便下雨也要照原定計畫出遊，對於近日「狒狒之死」議題，希望園方能更重視動物照顧，做好管理。

另有民眾說，透過近日的新聞已知六福村的動物園區已暫時關閉，但兒童節即將到來，已答應要帶小孩入園玩遊樂設施，因此不會受到影響。

民進黨立委陳瑩、伍麗華昨天召開「六福村提告獵人，只為掩蓋狒狒之亂疏失」記者會指出，呼籲六福村徹底改善管理不當情形，「我們要抵制，我不會帶孩子去六福村、我也不會去相關企業消費」，直到改善為止。

陳瑩、伍麗華提出幾項訴求，要求農委會林務局徹底調查六福村是否早知道狒狒逸失，以及林務局應展開密集式稽查、督導新竹縣政府落實盤點六福村內的動物數量等。

對此，六福村回應，對於各方想法，園方表達尊重，也謝謝各界指教；園方針對獵人案已表達立場，目前進入偵查階段，不便發表意見。

六福村官方網站公告，園內非洲部落「猴園區」、「草食區」、「猛獸區」因要進行盤查，暫不對外開放。其餘主題遊樂園區正常開放，包含非洲部落的沙漠風暴、小小驛馬車、親親園等設施。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明，坦承狒狒為園區所有並致歉。（編輯：張銘坤）1120401

#六福村
#陳瑩
#伍麗華
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