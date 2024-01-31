環境部舉辦春節公廁點評贈禮 2800份送完為止

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（中央社記者張雄風台北31日電）環境部今天表示，將於2月4日至17日舉辦點評公廁送好禮活動，活動期間預計贈出2800份、額滿為止；同時也宣導如廁禮儀，如將使用過衛生紙丟入馬桶內、不慎弄髒廁間要主動清理。

環境部環境管理署今天發布新聞稿表示，將舉辦「113年春節期間鼓勵民眾通報公共廁所維護品質送好禮活動」，邀請民眾於春節期間（2月4日至2月17日）踴躍參與通報公共廁所品質維護活動，點評公廁品質，給予建議及鼓勵。

環管署說明，民眾在活動期間前往各地列管公廁如廁後，完成評鑑、留下個人聯絡資訊，只要符合活動條件，將贈送每日前200名通報民眾禮物1份，共計將發出2800份禮物、額滿為止。

環管署指出，活動第1週（2月4日至10日）每日前31名完成通報者可獲得統一超商禮券（面額新台幣100元），7天共計217份，第32至200名完成通報者，則可獲得綠點3500點；第2週（2月11日至17日）每日前200名完成通報者，都可獲得綠點3500點、額滿為止。預計3月公布得獎名單。

環管署進一步說明，民眾持手機掃描列管公廁張貼環保機關專屬QR Code，畫面會跳轉至公廁評鑑系統，對該座公廁進行通報；通報時手機定位需在公廁周邊100公尺內，如超出100公尺仍可通報，但無法獲得贈送禮物機會。

若現場未張貼列管公廁QR Code，民眾可下載環境部「環境即時通App」，透過公廁搜尋功能找到目前所在的位置後進行評鑑。

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另外，至少上傳一張公廁照片，供管理單位瞭解優點或缺失所在。

環管署提醒民眾，將使用過的衛生紙丟入馬桶內，但不溶於水的物品，如濕紙巾、生理用品等，應丟至垃圾桶；正確使用馬桶，如坐式馬桶不可踩踏在馬桶蓋上，或是使用蹲式馬桶要面向圓頭處；養成「自己弄髒自己清」的習慣，如果不慎弄髒廁間，要主動清理，留給下一個使用者乾淨的如廁環境。（編輯：龍柏安）1130131