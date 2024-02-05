早安世界》台糖豬肉瘦肉精風波 農業部中市府檢驗結果不一致

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台糖豬肉瘦肉精風波 農業部中市府檢驗結果不一致

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出瘦肉精西布特羅數值超標。農業部4日表示，檢驗同批肉品樣品瘦肉精都是零檢出；另外，過年前增加全國肉品市場5倍採樣量檢驗。農業部補充，對於外界質疑台糖委託信功公司屠宰及分切包裝過程中，可能受到交叉污染，經防檢署高雄分署派員實地稽查，並無異常情形。台中市政府回應，6次檢驗結果一致，食安是科學，有驗出也是事實，剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，邀請食藥署指導共同複驗。（看完整報導）

疫後報復性出國助攻 去年民間消費成長率衝8.41%創近30年新高

民眾被COVID-19疫情悶了近3年，邊境解封後，2023迎來消費大爆發。主計總處統計指出，2023年民間消費成長率衝上8.41%，創近30年最大增幅，其中台灣民眾國外消費貢獻度超過4個百分點，可見「報復性出國」熱潮也推升民間消費成長。（看完整報導）

台鐵EMU3000列車突煞停 乘客擅拉緊急開關最重罰百萬

台鐵第422次EMU3000新自強號2日在金崙站緊急煞停，經查為旅客擅自拉動緊急開關。鐵警已採集相關證據，並調閱監視器影像追查旅客身分。依據鐵路法，任意操控鐵路站、車設備，或妨害系統設備正常運作者，可處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。（看完整報導）

智利野火奪64命 居民：平靜小鎮頓時成煉獄

智利有關當局5日表示，中部地區的森林大火已奪走至少64條人命，且死傷數據可能會進一步攀升。緊急救難部門現正努力撲滅火苗，阻止火勢蔓延至都會區。智利從2017年來一再發生大型森林火災。今年的森林大火，則是聖嬰現象引發的夏季熱浪及乾旱對南美洲南部地區帶來影響。（看完整報導）

共同社：中國海警船開始在釣魚台周邊驅離日機

日本共同社報導，不只一名消息人士透露，中國海警船從今年1月起針對在釣魚台列嶼周邊飛行的自衛隊航機，以無線電警告有侵犯中國「領空」之虞並要求離開，研判可能是2023年11月中國國家主席習近平指示強化主張所有權後的舉措。日本政府對此雖然透過外交管道表達「絕對無法接受」的立場，但暫未對外公開。（看完整報導）

日本東京JR大森站餐廳大火 多線電車停駛800乘客徒步疏散

日本東京都大田區大森站附近餐飲店4日上午發生失火意外，連帶影響JR京濱東北線及東海道線區間雙向停駛，一列電車上約800名乘客被引導下車進入鐵軌區步行疏散。在出動24輛消防車等各式車輛後，火勢已獲得控制。（看完整報導）

台大逾40系所明定論文相似率 規範教授可指導人數

前年陸續有多名政治人物出現論文爭議，台灣大學去年6月教務會議通過「精進學位論文品質實施辦法」，希望多管齊下提升學生學術倫理素養。台大明確要求各系所建立教師可指導研究生人數、論文內容相似度比對通過標準，或是論文內容原創性標準等品質管考機制。截至目前，台大已有逾40系所或學位學程陸續公布相關準則。（看完整報導）

計程車5日起調漲春節價 各縣市加收費用、時間一次看

農曆春節到來，返鄉出遊人潮眾多，過年期間全台各縣市計程車收費方式有所異動，自5日起陸續實施，為幫助民眾了解相關資訊，中央社整理各縣市加收費用、實施時間，在出門前做好準備。（看完整報導）

周天成泰國羽球大師賽奪冠 爭取奧運門票更有信心

台灣羽球選手周天成4日在泰國羽球大師賽擊敗新加坡好手駱建佑，奪下冠軍。周天成為爭取奧運參賽積分，生涯首度參加泰國大師賽，這次奪冠是繼去年11月德國海洛公開賽後，再度展現老將拚勁順利封王。周天成表示，沒有想到今年首冠會在泰國拿下，對奧運積分非常有幫助，「特別是信心的部分。」（看完整報導）

台灣隊征戰西班牙拳擊賽2金2銀 陳念琴拚奧運資格賽添信心

台灣女將陳念琴這次在西班牙國際拳擊錦標賽改戰70公斤級，決賽擊敗哈薩克選手努沙耶娃，亞運後首戰就摘金，為征戰巴黎奧運資格賽增添信心；而甘家葳表現不俗，在男子75公斤級也添金。而黃筱雯、吳詩儀各自在女子57公斤級、60公斤級奪銀。（看完整報導）

開箱老照片》蕭芳芳與影友相見歡

原名蕭亮的蕭芳芳父親去世後為謀生計，7歲時以《小星淚》出道，1960年與胡蝶合拍《苦兒流浪記》成名。蕭芳芳2歲時左耳失聰，另外一隻耳朵也因神經細胞壞死，經常有耳鳴困擾，但她努力不懈，花了逾4年時間，在51歲時拿到碩士學位。其間還在《女人四十》電影中飾演年近中年的職業婦女，既想力求家庭和事業平衡，又要照顧失智症公公，細膩演技獲得許多共鳴，拿下台灣金馬獎、香港金像獎和柏林影展三大影后。（看完整報導）

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