早安世界》初五好天氣日夜溫差大 高公局估國1國5北向易壅塞

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初五好天氣日夜溫差大 高公局估國1國5北向易壅塞

今天是春節連假最後一天，中央氣象署指出，各地天氣晴朗穩定，民眾可把握假期尾聲出遊，但日夜溫差大，早出晚歸記得添衣。15日晚間起到16日，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚也較涼。路況方面，高公局估國1、國5等路段將壅塞，建議走西部國道北向的南部民眾及行經國5北向駕駛可在上午9時前出發。（看完整報導）

美參院連日密集審議 通過援助烏克蘭以色列台灣法案

經過連日的密集會議審議，美國聯邦參議院13日上午表決通過953.4億美元的援外法案，其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。不過法案能否順利在眾議院通過，仍有變數。（看完整報導）

台旅行團遊富國島遭丟包 返台旅客將依法求償

台灣旅客春節到越南富國島旅遊遭丟包，觀光署表示，旅行社方面達成協議，旅客於13、14日返國。13日搭機返台的旅客楊小姐表示，年代旅遊與當地的地接旅行社相互推卸責任，出問題時完全未處理，直到新聞報導後旅行社才出來進行後續處置，已收集相關資料，將透過法律途徑向旅行社求償。（看完整報導）

川普稱不出兵保護欠款成員國 北約資金從哪來？關鍵問答一篇看懂

前美國總統川普日前暗示，他若當選將不會出手捍衛國防支出未達標的北大西洋公約組織成員，甚至會鼓勵俄羅斯攻擊這些國家。川普的這席話已引發白宮和西方各國官員譴責。目前有哪些國家是北約成員？有多少成員達到國防支出目標？路透社彙整關鍵問答。（看完整報導）

基輔專家：俄羅斯以鋯石極音速飛彈攻烏克蘭 近2年首見

基輔一家研究機構的負責人12日說，經過初步分析推斷，俄羅斯上週以極音速鋯石飛彈攻打基輔。如果俄方使用鋯石飛彈的情況獲得證實，在西方未來軍事援助充滿不確定的情況下，這款武器恐將對烏克蘭的防空系統構成額外挑戰。（看完整報導）

抵台觀察兩岸情勢 歐媒記者：台灣非兵凶戰危之地 而是韌性之島

台海局勢全球矚目，歐洲新聞台記者約根森飛抵台灣觀察兩岸情勢脈動，她告訴中央社，不會將台灣解讀為兵凶戰危之地，反而視為具備潛力的韌性之島，當世界高度關注台海時，台灣的民主已是勝利一方。（看完整報導）

泰晤士世界大學聲譽排名 台灣僅台大進入前200

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）13日公布2023年度世界大學聲譽排名，台灣大學是唯一進入前200名的來自台灣的大學院校，排名在第126至第150名區間。今年台灣僅台大進入前200名，但在2020年，除了有台大搶進前40名，台灣另有成功大學、清華大學、交通大學進入第151至第175名區間。（看完整報導）

比利時壓力指數OECD排第3僅次於美韓 城市噪音難忍受

根據英國保險公司William Russell近期調查，在經濟合作發展組織中，韓國因自殺率、空汙率都最高，且對多元性別族群安全保障程度最差，名列壓力指數第一大國。美國則因工作疲勞度增加，噪音、光害和生活成本上升，從上次調查的第3名升到第2名。歐洲國家比利時名列第3。（看完整報導）

奧斯卡入圍午宴眾星雲集 史蒂芬史匹柏讚揚影業輝煌年度

奧斯卡頒獎典禮將在3月10日登場，外界普遍認為，克里斯多福諾蘭執導的「奧本海默」贏得最佳影片獎呼聲最高，不過勁敵「大師風華：真愛樂章」製片人史蒂芬史匹柏表示，這不僅是「奧本海默」成績斐然的一年，更是整個影業的豐收年。（看完整報導）

大谷翔平春訓打擊練習揮棒21次敲10轟 對開幕戰充滿信心

洛杉磯道奇隊指定打擊大谷翔平12日在亞利桑那州格倫代爾春訓中心首度進行場上打擊練習，共揮擊21次，其中有10球飛越全壘打牆。這次打擊練習是大谷自去年9月19日接受手術後第一次上場，他形容揮棒感覺非常好。（看完整報導）

開箱老照片》第一屆金鑊獎烹飪比賽

為推廣台灣美食文化，時任台北亞都飯店總裁嚴長壽向台灣觀光協會提議籌辦世界級廚藝比賽，因此催生出金鑊獎，1981年2月10日至14日舉行比賽。首屆金鑊獎參賽選手有來自台灣、香港、新加坡、日本、南韓等地30位名廚，最終選出10人晉級決賽，結果最佳廚師由台北希爾頓大飯店的李吉川獲得。（看完整報導）

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