借重青年創意 職場體驗計畫邀非營利組織參與

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（中央社記者許秩維台北15日電）教育部青年署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請非營利組織即日起提案申請，借助青年的創新思維，為組織建立更有效率的執行模式，協助推廣關注的議題。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓青年及早體驗職場環境、探索職涯方向，教育部青年發展署辦理「青年暑期社區職場體驗計畫」，邀請從事社區產業、推動社會公益的非營利組織提供暑期職缺，並由青年署提供1.5個月薪資給參與青年。

「看見．齊柏林基金會」於112年暑假透過計畫媒合到3名學生，彰化師範大學地理系學生游芷瑄協助建置約1000筆數位典藏影像資料庫，讓齊柏林導演的影像作品得以長久保存；東華大學教育與潛能開發系學生黃冠魁則負責環境教育兒童營隊與展場活動導覽，以數位地景影像為教材，協助基金會推廣環境、永續等目標。

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淡江大學資訊與圖書館系學生余慈宣協助優化底片掃描的操作步驟，並製作詳盡的工作指引，提供基金會未來教育訓練使用；3名學生學以致用，將所學專業融入工作，為基金會帶來創新發想，並建立更有效率的流程，在青年暑期社區職場體驗成果競賽獲得社會公益組第3名。

青年署表示，歡迎非營利組織自即日起至3月8日中午12時前，至「RICH職場體驗網」提案申請113年青年暑期社區職場體驗計畫，借助青年的創新思維，為組織建立更有效率的執行模式、協助推廣關注的議題，網站提供懶人包範例、操作手冊，首次提案也能快速上手。（編輯：陳政偉）1130215