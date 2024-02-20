早安世界》4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成
電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生用電方面，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。（看完整報導）
物價漲、經濟放緩 112年實質總薪資創11年最大減幅
主計總處19日公布112年12月暨全年工業及服務業薪資統計，112年全體受僱員工每月經常性薪資平均為新台幣4萬5496元，受到物價與經濟放緩影響，112年全年實質經常性薪資年減0.05%、連3年負成長，實質總薪資負成長1.04%、創11年來最大減幅。（看完整報導）
獨家／中國海警稱常態巡查 19日上午出動4船艦出沒金廈水域
中國海警18日宣布，福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動；據中國船舶網站資訊，19日上午有4艘中國執法船舶在廈金海域出沒，其中一艘資訊顯示長達92公尺，中方出動大型執法船護漁，動機受關注。（看完整報導）
年代旅遊未付款逾400萬元 越竹航空台灣總代理提假扣押
年代旅遊在越南富國島丟包旅客，交通部觀光署日前勒令停業3個月。中華民國旅行業品質保障協會17日公布已受影響及未出發旅客權益處理方式，初估糾紛款約新台幣2000萬元。越竹航空台灣區總代理慶澤旅行社董事長張志嘉19日說，年代旅遊負責人林大鈞仍未付款，因此將向法院提假扣押，另表態願意聘僱年代旅遊的員工。（看完整報導）
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月奇美博物館展出
奇美博物館將於今年5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展出包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作。為英國國家藝廊200年首度來台，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。（看完整報導）
總統府交接小組啟動 蕭美琴鄭麗君潘孟安入列
總統府19日召開交接小組會議，啟動第15任、第16任總統業務交接準備工作，接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。（看完整報導）
川普拜登再對決選民生厭 第3勢力外卡可能打破均勢
美國自喬治．華盛頓之後未曾出過無黨籍總統，但在兩黨民調領先者川普和拜登空前不受歡迎的情況下，所謂的「外卡」參選人紛紛冒出頭，民眾接受程度似乎也高過以往。法新社報導，多份民調顯示，美國選民不希望再看到拜登和川普對決局面，願意認真考慮以無黨籍或第3勢力身分參選的政治人物。（看完整報導）
阿根廷貧窮率創22年新高 新任總統米雷伊歸咎於傳統政治
研究顯示，阿根廷近60%人口目前生活在貧困之中，創22年來新高。阿根廷新任極右派自由主義總統米雷伊將貧困歸咎於該國既有的「政治階級」。米雷伊17日在社群媒體上說：「這是種姓模式的真正繼承，每10個阿根廷人中就有6個是窮人。過去百年的（經濟）破壞在西方歷史上絕無僅有。」（看完整報導）
本土麻疹113年首例 北部男感染源調查中 匡列199接觸者
衛福部疾管署19日公布今年首例本土麻疹病例，30多歲北部男性2月15日出紅疹，隔日就醫確診，感染源仍在調查中。衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞說明，個案於暴露期間無出國史，研判為今年首例國內感染病例，也是2022年9月以來首例。（看完整報導）
嘉南自動相機首次拍到黑熊家族 水鹿洗澡、山羌看鏡頭全都錄
林業及自然保育署嘉義分署在嘉義、台南山區架設自動相機進行野生動物族群動態監測，拍攝到發情的母熊，且首次拍攝到2隻小熊跟在母熊身後活動畫面。水鹿洗泥巴浴及晚上坐臥休息、黃喉貂飲水、野豬群覓食等畫面也都被捕捉到。（看完整報導）
開箱老照片》憂環保 拜耳設廠案觸礁
1994年，拜耳公司準備來台投資，計劃在台中縣台中港區租地設廠，生產甲苯二異氰酸酯（TDI）與二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）。拜耳案是當時政府「亞太營運中心」計畫中第一個外商主動爭取的重大投資案。不過，因擔心工安及污染問題，1995年起，民間開始有反對拜耳設廠的聲浪。（看完整報導）
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- 早安世界》4月起民生電價擬不分級距全漲 特高壓用戶估漲逾1成2024/02/20 07:12
- 2024/02/19 07:18
- 2024/02/18 07:16
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