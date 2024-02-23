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清境農場奔羊節 百頭綿羊與3千遊客齊走同樂

2024/2/23 15:18（2/23 15:26 更新）
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清境農場23日舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，由於今年是民國113年，特別安排113頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，吸引約3000名遊客共襄盛舉。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月23日
清境農場23日舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，由於今年是民國113年，特別安排113頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，吸引約3000名遊客共襄盛舉。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年2月23日
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）清境農場今天利用台14甲線指標7.8至9.5公里處下坡路段舉辦「奔羊節」，百頭綿羊與3000名遊客在公路奔跑，羊咩咩不受控、暴衝的可愛模樣讓現場充滿笑聲，遊客紛紛直說好玩。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天舉辦63週年場慶暨「奔羊節」，由於今年是民國113年，安排113頭綿羊在省道台14甲線「逛大街」，吸引約3000名遊客共襄盛舉，綿羊在道路上不斷往前衝，工作人員則持續倒退走路引導，沿途還得叫群眾、綿羊速度慢點。

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清境農場表示，農場環境清幽、風景秀麗，是國內外旅客享受大自然首選，為發展地方觀光亮點，96年起配合場慶辦理「奔羊節」，已成為仁愛鄉清境地區年度重要活動，今年吸引近3000人同樂，讓遊客與「山道綿羊」一起在公路奔跑，許多遊客直呼有趣。

清境農場表示，青青草原、國民賓館、台14甲線等地櫻花盛開中，美麗花況令人忍不住拿起相機拍照打卡，尤其在櫻花步道下騎馬更是難得體驗，農場週末都有綿羊秀，馬術秀更是每天上、下午各一場，所轄國民賓館提供優質住宿，歡迎來感受高山自然風情。（編輯：謝雅竹）1130223

#台14甲線
#清境農場
#清境
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