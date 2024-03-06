早安世界》蘇丹紅辣椒粉流向擴大 八方雲集、好帝一、維力遭點名
蘇丹紅辣椒粉流向擴大 八方雲集、牛頭牌好帝一、維力遭點名
高雄市4日公布檢出蘇丹紅的中國辣椒粉流向，包括八方雲集、好帝一食品、維力食品等，八方雲集澄清未採購違規辣椒粉原料，不過高雄市衛生局二次點名八方雲集為下游名單，業者解釋，衛生局認定標準為同批號報關匡列，不管粗細品規，已委由SGS進行蘇丹色素檢驗，結果均為未檢出。生產牛頭牌沙茶醬的好帝一食品表示，這批進貨全數未使用封存廠內。維力食品發出檢驗報告，採購辣椒粉後送第三方公正單位進行檢測，結果合格後才投入生產。這波蘇丹紅辣椒粉食安風暴有哪些食品受影響，中央社整理相關資訊帶您了解。（看完整報導）
強烈大陸冷氣團南下全台今轉濕冷 北部高溫驟降逾10度
受到鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，6日天氣相較於5日有劇烈轉變，氣象署表示，從凌晨起由北而南轉濕冷，北部白天高溫可能下降到16至19度，低溫約14度；最冷的時間點會落在8、9日，北部平地低溫約10、11度。（看完整報導）
隔10個月再現2童染COVID-19亡 疾管署：疫情仍處高原期
衛福部疾管署5日公布上週新增70例COVID-19死亡病例，其中有2例兒童死亡，是今年首見，也是時隔10個月以來首見有兒童染COVID-19死亡。疾管署說明，2例兒童死亡病例分別為南部1歲女嬰併發急性腦炎，以及中部6歲女童併發肺炎出現心臟驟停不治。（看完整報導）
北部麻疹群聚再增2確診 估4月前出現疫情高峰
衛福部疾管署5日公布新增3例麻疹確診，分別為2例本土及1例境外移入，本土個案都與北部社區群聚指標個案相關，因後續疫調事證，由原1起4人群聚、1人感染源不明，改研判為2起群聚。發言人羅一鈞評估，本土麻疹傳播風險增加，預估3月到4月會出現疫情高峰。新北市衛生局公布2例本土麻疹個案足跡，包括北市麻辣火鍋店、中和區潤餅店、早餐店。（看完整報導）
掛號費即起不設上限 衛福部不再備查醫療機構可自行調整
衛生福利部停止適用掛號費用調整備查制度，即起不對掛號費設上限。衛福部醫事司司長劉越萍認為沒有醫療院所敢亂漲價，民眾也會自行評估是否要在行政費用上花這麼多錢。醫改會則呼籲，如果要保障民眾權益，避免醫療爭議，應重新擬定可參考的掛號費範圍。（看完整報導）
年代旅遊遭撤照、催繳146萬元罰鍰 林大鈞5年內禁經營旅行社
交通部觀光署針對年代旅遊春節在越南富國島丟包旅客事件，勒令業者停業3個月，觀光署5日再處分撤銷其旅行業執照，並催繳新台幣146萬元罰鍰，依規定負責人林大鈞5年內不能再經營旅行社。（看完整報導）
中菲南海再爆衝突 雙方執法船隻碰撞
中國和菲律賓5日在南海再度發生衝突，菲律賓指控2艘支援軍方補給行動的艦艇遭中國海警以水砲襲擊，造成4名隊員受傷。中國海警稱菲國海警船「非法侵入」中國南沙群島仁愛暗沙周邊海域，故意衝撞中方執法的海警船導致發生輕微刮蹭，中國外交部發言人毛寧提5項要點重申中國立場，表示菲方非法佔領群島。（看完整報導）
中國快艇案家屬拒收慰問金離金門 管碧玲：用開放態度化解歧見
中國快艇闖金門海域翻覆2死案，歷經多天談判仍無共識，陸方家屬5日拒收慰問金，並在下午搭船返回中國，陸方代表批評台灣毫無誠意，相關後果由民進黨當局負責。海巡署表示，會持續保持最大誠意保留談判管道，海洋委員主委管碧玲強調會一本誠意，盼能夠用開放的態度盡快化解歧見。（看完整報導）
中國兩會召開 美軍宣布驅逐艦通過台海
中國全國人大會議5日開幕，國務院總理李強在會中提出政府工作報告，宣布今年經濟成長率目標定位5%左右，兩岸部分相較去年，今年增加了「反對外來干涉」的描述。而在中國兩會召開之際，美國海軍第七艦隊宣布，勃克級飛彈驅逐艦芬恩號5日由南向北例行性通過台灣海峽。國防部表示，國軍全程掌握周邊海空域動態。（看完整報導）
美國總統大選超級星期二登場 重要性一次看懂
美國將於11月5日舉行總統大選，這個選舉年最多州同時舉行總統初選的「超級星期二」在3月5日，會有數以百萬計的選民在美國15州和領地美屬薩摩亞舉行民主黨與共和黨總統初選或黨團會議，不過舉行黨內投票的州橫跨6個時區，最終結果將無法立即得知。尚未舉行初選的州將於接下來幾個月陸續舉行，最後一波的初選會在6月4日。（看完整報導）
開箱老照片》師奶殺手裴勇俊來台宣傳
韓國男星裴勇俊主演「冬季戀歌」爆紅，浪漫髮型搭配圍巾和眼鏡造型，加上溫柔深情的形象廣受亞洲粉絲熱捧，也讓他在台灣獲得「師奶殺手」稱號。2004年3月6日裴勇俊首度來台宣傳新作「醜聞：朝鮮男女相悅之事」，吸引300多位影迷接機，從少女到50、60歲熟女都想一睹風采，讓裴勇俊寸步難行。（看完整報導）
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- 早安世界》蘇丹紅辣椒粉流向擴大 八方雲集、好帝一、維力遭點名2024/03/06 07:22
- 2024/03/05 07:17
- 2024/03/04 07:21
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