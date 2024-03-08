早安世界》交通違規記點政院提修法 10類輕微違規不開放檢舉

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交通違規記點政院提修法 10類1200元以下輕微違規不開放檢舉

行政院會7日通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。與此同時，行政院會也通過行人交通安全設施條例草案，整治騎樓與排除人行道障礙，期盼洗刷行人地獄惡名，草案將送立法院審議。（看完整報導）

蘇丹紅風暴擴大 全國22縣市宣布學校等機構禁用辣椒粉

蘇丹紅辣椒粉風暴擴大，全國22縣市相繼宣布暫緩使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉等辛香料。於此同時，台北市衛生局表示，濟生公司早就在產品中檢出有致癌疑慮的蘇丹色素3號，卻隱匿不報且持續加工販售，依法重罰200萬元。另外，台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等10種產品也被查出使用蘇丹紅辣椒粉，全面下架。桃園市衛生局則在青辣椒粉中驗出蘇丹色素3號，違規品項擴及胡椒粉等辛香料，已通知業者下架。（看完整報導）

掛號費上限取消 衛生所、衛福部立醫院、北市聯醫均不調

醫療院所掛號費上限取消，繼台北市立聯合醫院開第一槍，宣布今年內不會調整掛號費，衛生福利部也表示，26家所屬醫院暫不調漲，全台衛生所掛號費也將維持現狀，保障社區民眾就醫。另外，消基會等多個團體憂心全民健保將變成階級醫療，衛福部長薛瑞元認為，台灣醫療院所競爭激烈，不會哄抬掛號費，並強調掛號費不屬於醫療法管制範圍。行政院長陳建仁表示，衛福部、公平會應持續與地方政府保持密切聯繫，確認各醫療院所無聯合哄抬。（看完整報導）

2月CPI衝3.08%創19個月新高 外食漲幅擴大成通膨隱憂

主計總處7日公布2月CPI年漲3.08%，扣除蔬果、能源後的核心CPI上漲2.9%，漲幅雙雙擴大。主計總處官員指出，併計前2月CPI平均年增2.43%，顯示通膨壓力有放緩趨勢。另外值得注意的是，去年外食費月增率一度收斂，近3個月漲幅又開始擴大，2月外食費月增0.48%，為10個月來最大漲幅。（看完整報導）

今晚至明天清晨最冷不排除達寒流等級 下週又有冷空氣增強

中央氣象署表示，今天至明天各地天氣寒冷，不排除有機會達寒流等級，北部、東北部普遍低溫約10度，其他地區13至15度，局部地區再低一些。氣象署指出，10日冷空氣減弱，但清晨仍偏冷，白天起逐漸回溫，預估北部、東半部全天約18至20度，中南部約22至24度。（看完整報導）

台積電ADR衝歷史新高 穩坐全球第10大企業

台積電美國存託憑證（ADR）6日漲近5%，衝上歷史新高價位。今年1月，台積電公布上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%，投資人對半導體產業景氣回溫更有把握。近7週來，台積電ADR在資金湧入下猛漲37.5%。台積電趁這波漲勢重登全球市值第10大企業，與排名第11的博通市值相差逾1000億美元。（看完整報導）

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

健保署研議脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物擴大給付，7日專家會議同意取消限制，不以運動功能為門檻，全台約400名患者皆可使用健保藥物，健保將挹注38億元。後續仍須經過藥物共擬會討論，新制最快5、6月正式生效。（看完整報導）

台南工地旁天坑卡貨車、吊車傾倒砸落 皇龍建設致歉承諾負責

台南市中西區新建工地旁6日下午路面塌陷，1輛小貨車掉落坑洞，出動吊車欲吊起坑洞中車輛，也因地基不堪負荷，吊臂傾斜砸向路面。皇龍建設7日致歉發表聲明，目前公司所有工程先停工檢查。台南市府將對皇龍建設開罰新台幣27萬元。（看完整報導）

Google揪竊AI技術內鬼 中國工程師在美被捕

前Google軟體工程師丁林偉被控竊取人工智慧相關商業機密，圖利2家中國公司，6日在加州被捕。丁林偉2019年獲聘為Google員工，截至2023年5月，他上傳了500多個機密文件。美國司法部長賈蘭德針對此事表示：「司法部不會容忍我們的商業機密和情報被竊取。」（看完整報導）

葉門叛軍紅海飛彈攻擊首釀傷亡 散裝貨船3死4傷

葉門叛軍「青年運動」在亞丁灣發射飛彈攻擊一艘散裝貨船，導致3人死亡、至少4人受傷，這是該組織開始襲擊紅海船隻以來首度傳出傷亡。美軍中央司令部表示，這次襲擊是青年運動2天內第5度發射反艦彈道飛彈，並指出這些攻擊擾亂了全球貿易，奪走國際海員的性命。（看完整報導）

開箱老照片》台灣同志運動先驅祁家威

1993年3月8日祁家威召開記者會，抗議港片刻意扭曲醜化同性戀。祁家威是台灣首名公開出櫃的男同志，為同婚平權奮鬥30多年，2017年獲頒第九屆總統文化獎社會改革獎，2020年與總統蔡英文同列「時代雜誌」年度百大最具影響力人物。（看完整報導）

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