早安世界》1歲童疑遭轉介保母虐死 兒福致歉、社工涉過失致死30萬交保

1歲童疑遭轉介保母虐死 兒盟致歉：社工未能警覺阻止 將增訪視頻率

1歲男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，引發高度關注，兒盟12日召開記者會，董事長林志嘉鞠躬致歉，坦言無法接受社工人員沒有事先警覺及阻止事件發生，但小孩被委託給兒盟照顧，「發生事情就是我們的錯」；對於外界質疑社工訪視紀錄造假，兒盟執行長白麗芳表示，相信社工沒有造假。主責本案的陳姓社工經警方進行人別訊問後，被依涉過失致死和偽造文書等罪嫌解送北檢偵辦，13日以30萬元交保。醫師提醒，雙薪家庭送托保母，家長如果發現孩子身上有不明瘀青、傷口，或是被親密的人觸碰會害怕、眼神不太看大人，就要提高警覺。（看完整報導）

蘇丹紅案津棧負責人80萬元交保檢抗告成功 法院指逮捕過程瑕疵當庭釋放

蘇丹紅辣椒粉事件持續延燒，津棧公司李姓實際負責人等3人涉收購中國辣椒粉原料加工，遭雄檢聲押，高雄地方法院裁定李男新台幣80萬元、員工吳女與謝女各20萬元交保，不過李男和吳女交保後失去音訊，檢方12日中午在李男前妻住處樓下發現他的行蹤，把他拘提到案帶回調查。檢方提出抗告後，二審高雄高分院晚間撤銷原裁定，發回高雄地院更裁。法院開庭認定逮捕過程警方未出示拘票有瑕疵，裁定當庭釋放。另一方面，台北市衛生局公布市售辣椒粉抽驗結果，小磨坊的紅辣椒粉驗出殘留農藥克美素，不符農藥殘留容許量標準，業者下架回收產品並將申請複驗。（看完整報導）

麻疹今年首起機上群聚 馬來西亞入境航班3例確診

疾管署公布上週沒有新增本土麻疹病例，但新增2例境外移入，都是台北市2月27日公布的全台今年首例馬來西亞境外移入個案的同班機乘客，疾管署研判這3例個案是今年首起機上群聚。疾管署也提醒，搭飛機仍有罹患麻疹風險，但麻疹是透過空氣傳播，戴口罩防護效果有限，且機上會定期換氣，因此建議民眾到高風險地區旅遊時，避免前往通風不良的人潮擁擠場所。（看完整報導）

流感疫情近6年同期最高 疾管署籲快打疫苗：剩約4萬劑估下週用罄

疾管署公布3日至9日門急診類流感就診人次為10.3萬人次，流感疫情雖然緩降，但仍是近6年同期最高，公費流感疫苗自5日起擴大接種對象，截至11日止已接種653萬餘劑，剩下約4萬劑疫苗預估下週用罄，疾管署提醒民眾要打要快，以降低重症或死亡風險。（看完整報導）

AI點火台股放量 前2月證交稅332億創同期次高

財政部12日公布前2月全國賦稅收入新台幣3185億元、年增16.9%；同時，2月台股交易天數雖然只有13天、較去年同月減少5天，但在景氣逐漸回溫、AI題材持續發酵下，成交值放量，2月上市櫃股票平均每日成交值為4684億元，帶動2月證交稅連10紅，前2月實徵332億元，年增幅達74.1%，創同期次高。（看完整報導）

美潛艦與F-22齊出阻擊共軍結果如何？直擊台海戰爭兵棋推演

華爾街日報11日發布一則影音，呈現智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）去年公布的台海戰爭兵棋推演，六角格兵推地圖顯示美軍F-22匿蹤戰機、潛艦戰時會在台灣南、北阻擊共軍。CSIS高級顧問坎西恩指出，兵推凸顯美國與盟國能保下民主、自治的台灣，但台灣的經濟會付出很高代價，美國與盟國的損失也不輕，但中國同樣損失慘重，大到可能危及中國共產黨政權。（看完整報導）

海地動亂幫派威脅下台 總理亨利請辭

海地首都太子港幫派暴力愈演愈烈，動盪局勢更加惡化，總理亨利11日請辭，卸下海地政府領導人職務，加勒比海共同體主席的蓋亞那總統阿里感謝亨利對海地的貢獻，也提到確認亨利會在成立過渡總統委員會並任命臨時總理後辭職。（看完整報導）

日經亞洲評中國兩會五個「沒有」：較會議達到的目標更引關注

中國全國「兩會」日前閉幕，日經亞洲報導，這次兩會出現5個「沒有」，包括沒有總理記者會、沒有令人驚喜的經濟政策、沒有改變的外交政策、沒有風險的安全措施及沒有偏離習近平路線。報導指出，這5件「沒有」的事情，比會議本身達到的目標更引人注目。（看完整報導）

陳彥博500公里不休息橫越瑞典極地 完賽狂睡15小時：更珍惜日常生活

台灣超級馬拉松好手陳彥博在瑞典參加500公里不休息極地橫越賽，9日完成賽事，拿下亞軍好成績，賽後陳彥博整整睡了15個小時，雖然身體疲憊不堪，整個人瘦了6公斤、免疫力還大幅下降，大腿脂肪也幾乎消失殆盡，但陳彥博感到很滿足也很開心，每次比賽結束，都會更加珍惜生活中一切被認為理所當然的事物。（看完整報導）

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

中職中信兄弟42歲野手周思齊在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退。他在中職20年經歷過2次假球風波，曾被黑道「請」去聊天，仍堅持不打放水球。2013年周思齊入選WBC世界棒球經典賽代表隊，複賽面對日本時，從對方王牌投手田中將大手中擊出超前安打，燃起台灣的贏球希望，獲封「亞洲選球王」。今年春訓周思齊即在球鞋上寫下The Last Together、The Last Dance，象徵今年球季是職棒生涯的最後一年。（看完整報導）

開箱老照片》228受難者湯德章故居掛牌

228事件受難者湯德章是台南知名人權律師，1947年228事件爆發時，他被推舉為「228事件處理委員會台南市分會」治安組長，3月11日國軍21師進入台南鎮壓，湯德章被捕前燒毀有關資料，讓許多台南社會菁英及成大學生倖免於難，然而2天後他在中西區湯德章紀念公園（舊名民生綠園）被公開槍決。在湯德章遇難68年後，2015年3月13日時任市長賴清德與湯德章之子湯聰模共同在湯德章故居大門口掛上紀念牌。（看完整報導）

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