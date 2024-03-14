早安世界》社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次
兒盟社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次
1歲男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，讓社會譁然，衛福部表示，13日會發函給兒福聯盟，要求暫停新收出養兒童。而檢警偵辦這起案件，兒盟陳姓女社工遭上銬移送，引發社工界不滿、質疑上銬正當性，台北市警察局坦承未符比例原則，且解送過程應避免手銬暴露，帶隊偵查隊長疏忽將申誡1次。（看完整報導）
00940元大高息ETF掀申購熱潮 元大發聲明降溫、玉山證券暫停受理申購
元大台灣價值高息ETF掀起空前搶購熱潮，開募2天吸金近千億元，市場估計成立規模將破千億，元大投信13日罕見發布聲明降溫，呼籲投資人評估自身風險承受能力，妥善規畫個人財務決策。元大台灣價值高息ETF龐大的申購進單量，讓代銷通路吃不消，玉山證券宣布暫停受理申購作業，建議欲申購的投資人直接洽元大投信或其他代銷機構。另外，傳出投資人解定存、抵押房子搶申購，金管會提醒投資人適度理財，理解投資一定有風險，並無保證獲利。（看完整報導）
食藥署2新制堵蘇丹紅 違規廠商永久禁止輸入、邊境查獲銷毀
蘇丹紅食安風暴影響全台，食藥署13日公布2項最新邊境管制措施，即起永久禁止被檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，以及最快下週起，凡查獲含蘇丹色素產品直接沒入銷毀。另外，津棧公司出售含蘇丹紅辣椒粉等產品，李姓實際負責人、吳姓、謝姓女員工等3人日前遭聲押，但法院裁定交保，經雄檢抗告成功，高雄地院先後改裁李男和吳女羈押禁見。（看完整報導）
主計長朱澤民揭電價將採分眾調漲 外銷產業用電大戶漲幅較高
經濟部3月下旬將召開電價費率審議會，4月電價調漲箭在弦上，主計總處主計長朱澤民13日指出，目前電費調整規劃方向將採分眾設計，用電大戶尤其外銷比重較大者，漲幅較高，民生用戶、小規模用電，漲幅會比較低。另一方面，多位立委擔憂今年若水電雙漲將衝擊民生，使通膨惡化，經濟部長王美花表示，對水價會很謹慎，目前沒有調整規劃。（看完整報導）
勞動部擬小規模試辦彈性育嬰假 最低5天為單位
民團疾呼彈性育嬰假讓勞工友善育兒，勞動部正研擬執行小規模試辦計畫，計畫邀請公、私部門有意願的雇主跟勞工參與，以最低5天或7天為最小請領彈性，預計年底前試辦，後續將觀察執行成效。（看完整報導）
路透：台美官員稱蕭美琴已抵美國從事私人訪問
根據路透社報導，一位要求匿名的台灣高階官員透露，台灣副總統當選人蕭美琴已在本週抵達美國，將進行低調的「私人行程」，包括打包留在美國的個人物品；一位美國國務院發言人也表示，蕭美琴此行是以「個人身分處理私人事情」，不過這位發言人拒絕回答蕭美琴是否會會見美國官員。（看完整報導）
美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐
美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機，是美台軍事關係的里程碑。台灣國防部對詳細內容沒有說明；美國國防部發言人表示，美國對於特定行動、交流或訓練沒有評論，但強調在對抗中國當前的威脅時，美國對台灣的支持以及與台灣的防衛關係，「我們對台灣的承諾堅若磐石」。（看完整報導）
川普拜登雙雙跨越提名門檻 2024大選確定再度對決
2024美國總統大選，美國總統拜登12日晚間已獲得1968張黨代表票，跨過門檻，確保能獲得民主黨提名；前總統川普在幾個小時後也拿下共和黨提名所需的1215張黨代表票。近70年來美國總統大選首次上演二度對決，兩人16日都將在喬治亞州舉行造勢活動。（看完整報導）
蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
俄羅斯總統大選將在3月15至17日舉行，蒲亭以獨立候選人身份尋求第5個總統任期，儘管俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭引發動盪，但外界仍預料蒲亭篤定勝選，繼續執政6年。俄羅斯總統沒有任期限制嗎？為何蒲亭能一選再選？他的政敵納瓦尼猝逝後，反對派動態為何？烏克蘭遭占領地也要參與投票，烏克蘭反應為何？中央社帶你看懂。（看完整報導）
桃園棒球場整修樂天桃猿3主場移至大巨蛋 中職6隊都攻蛋
中職本季將於30日開打，樂天桃園棒球場因優化工程延宕，確定無法如期在中職開季後使用，樂天桃猿球團13日宣布，目前有6場賽事移師台北舉行，31日與台鋼雄鷹隊交手的賽事移至新莊棒球場舉行，4月3日、4日對戰味全龍隊移至天母棒球場，4月5、6、7日改至台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，經過變更後，本季目前有33場在台北大巨蛋的賽事，6隊都攻蛋。至於4月16日後的主場賽事是否也會變更場地，桃猿領隊川田喜則表示，棒球場竣工後還要經過聯盟測試檢查，後續會密切聯繫和溝通。（看完整報導）
Podcast》以哈戰爭延燒逾5個月 齋戒月是否能帶來轉機？
以哈戰爭已延燒5個月，過程中停火與釋放人質談判一再受挫，至今仍不見休戰跡象。戰火之下，加薩走廊籠罩著饑荒、疾病、流離失所的陰影，人道主義危機也不斷加劇。近期穆斯林聖月「齋戒月」展開，這對於戰爭的局勢會有什麼影響呢？（收聽Podcast）
開箱老照片》國代連署提名蔣中正續任總統
1960年3月14日，中華民國第3任正副總統選舉在即，國民大會進行提名連署，21、22日分別舉行總統、副總統選舉，無懸念的由唯一一組候選人蔣中正、陳誠當選。由於蔣中正已擔任過2任總統，參加競選第3任違反中華民國憲法「連選得連任1次」規定，國民大會為此特別修改動員戡亂時期臨時條款，凍結總統連任次數的限制。（看完整報導）
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- 早安世界》社工上銬移送惹議 北市警：不應暴露戒具 偵查隊長申誡1次2024/03/14 07:11
- 2024/03/13 07:10
- 2024/03/12 07:24
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