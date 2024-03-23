全國NGOs會議聚焦3大環境議題 提出90多項提案

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）26個環保、民間團體今天舉行全國NGOs環境會議，提出禁開發彰化海岸濕地、建立光電用地規範及通過海洋保護法3大議題等90多項提案，後續將遞交給總統當選人賴清德。

台灣蠻野心足生態協會、台灣水資源保育聯盟、台灣環境保護聯盟、台灣環境資訊協會、荒野保護協會、台灣公民參與協會等26個環保、民間團體今天齊聚彰化鹿港舉辦全國NGOs環境會議。

主辦團體今天會後發布新聞稿指出，今年會議選出三大環境議題，包含「自然海岸零損失，政府應禁止彰化海岸濕地開發，儘速劃設為國際級重要濕地」、「政府應建立完善的光電用地規範，建設光電不應破壞農業生產、偏離國土計畫」、「國會藍綠白三黨應於本會期三讀通過海保法，維護海洋生態」，三大議題皆涉及到綠能發展應兼顧生態環境的訴求。

主辦團體也提到，今天大會以先前向各團體徵求與討論出的環境議題再分為10項主題進行討論，包含能源減碳、循環經濟、公害污染、水資源、棲地保育、原住民環境議題、海洋政策、動物保護、國土議題、其他議題等，合計90多項提案，待會後籌備團體討論將提案給總統進行列管。

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每年4月22日世界地球日前後，總統蔡英文都會與環保團體會面，台灣公民參與協會理事長何宗勳告訴中央社記者，今年與總統會面除了感謝蔡總統外，賴清德也會陪同，屆時這些提案都將提案給賴清德。

主辦單位表示，「全國NGOs環境會議」作為匯集全國各地有共識環境議題的大平台，所有過程正是一套「深化」公民參與的新模式，時值總統更迭之際，期待賴清德繼續與民間團體合作，一起呵護它、滾動修正它，嘗試立下民主深化範例。（編輯：陳政偉）1130323