台科大拍入技專7管道影片 邀學生分享準備經驗

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（中央社記者許秩維台北26日電）台科大拍攝多元入學管道影片，邀大學生現身說法，分享不同入學管道的特色、選擇的原因及準備經驗，希望幫助高中生更深入瞭解，並依個人優勢做出最佳選擇。

台灣科技大學教務處今天發布新聞訊息指出，「多元管道入技專、條條暢通有前途」影片（https://youtu.be/8RFp2ccQyU0）共介紹7種進入技專的入學管道，包括免測驗的特殊選才、科技繁星、技優保送、技優甄審，還有採計統測成績的甄選入學與聯合登記分發，另有採計學測成績的申請入學。

台科大教務長陳素芬表示，技職教育強調實務致用，在108課綱「適性揚才」精神下，考招制度更多元，想讀科技大學，有許多不同升學管道可選擇；希望透過學生現身經驗及分享，幫助有意就讀科大的學生盡早了解自己最拿手強項，才能依照個人優勢做出最佳選擇。

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透過特殊選才進入台科大應用外語系的學生陳御書分享，他不是個成績很平均的人，總有1、2科特別突出，特殊選才正好符合他的特質，也是最適合的入學管道；而特殊選才入學時程特別早，須提前準備，也能提前錄取，錄取後比別人更早上大學，有更多時間去自我學習、做更多的事。

台科大電機工程系學生周書緯則以甄選入學管道進入台科大，他認為準備甄選時最重要的是瞭解想就讀的科系想要什麼、要求什麼、重視什麼，朝此方向準備，還要附上自己專業能力、擔任幹部或英文相關佐證，作為有利的備審資料，同時加強實作能力，以通過甄選第2關實作考試。（編輯：陳仁華）1130326