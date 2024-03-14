大學招生季到來 台科大拍片解密系所就業出路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北14日電）大學招生季到來，許多學生還在思考如何挑選校系，台灣科技大學近日推出系所就業出路影片，邀請畢業5到10年內的學長姊分享工作內容與就讀校系的關聯。

台科大今天在網頁公布影片連結，教務長陳素芬表示，學生選擇校系時的3大考量是畢業後就業發展、學校表現與風評、系所特色與發展。然而每個人的人生經驗有限，希望透過影片讓高中職生瞭解校系應具備的專業能力是什麼，以及職務的實際工作內容。

陳素芬表示，解密影片中有許多「工程師」現身說法，但身分可細分成設備工程師、類比設計工程師、IC晶片設計工程師、自動化服務工程師。其中有些人偏向設備、有的是先進製程，有的人則偏軟體，都和科系選擇以及不同科系專業知識學習方向不同有關。

例如在輝達（NVIDIA）擔任IC類比工程師的陳姓畢業生，畢業於台科大電機系與交大電子所，主要負責先進製程的設計，利用電腦模擬設計有沒有問題並符合規範。

他提到，工作與研究所所學高度相關，且仍需持續大量研讀英文論文，在外商公司報告、和主管簡報等，也都要用到英文，鼓勵學弟妹可以在學時期加強自己的研究能力與英文能力。

相關資訊可參考台科大網站。（編輯：管中維）1130314