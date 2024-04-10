學生比賽能否用AI協作 教部承諾研擬新指引

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）復興商工美展首獎作品使用人工智慧（AI）繪圖，遭取消資格並記過。立委認為人類與AI協作是趨勢，應訂出明確規範，否則就是「電腦時代還要人用毛筆」，教育部承諾研擬新指引。

復興商工師生美展首獎作品「大鬧龍宮」，遭檢舉使用AI繪圖。學生後續承認錯用AI輔助，校方決定取消首獎資格，並記小過處分。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做專案報告，中國國民黨籍立委葛如鈞提及復興商工案例，加上近期也有媒體報導，高中閱讀心得比賽被發現高比例作品，疑似有用到生成式AI。

葛如鈞表示，中小學已開始鼓勵學生學習AI，但相關競賽是否能使用AI協作，教育單位卻比較保守，甚至是「不鼓勵」使用。他說：「AI到底是戰犯，還是戰友；是工具，還是敵人。」應該清楚說明哪些情況下禁用，哪些則可用AI工具代勞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，教育部次長林明裕表示，數位教學2.0指引中，沒有規定比賽不能使用AI，而是依照比賽屬性制訂規則。他當場承諾，指引會再升級3.0版，加強相關的規範，鼓勵學生適當地運用AI工具。

葛如鈞也建議，各大競賽中要如何判讀AI使用，不能只靠評審用人眼比對，而應提供相關工具、平台，避免錯判影響學生權益。林明裕表示認同，有必要提供評審判讀工具，將再研議。（編輯：張雅淨）1130410