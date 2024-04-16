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諮商師入場輔導 助職訓場災區學員心理減壓

2024/4/16 10:07
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（中央社記者吳欣紜台北16日電）花蓮強震災情對個人心理狀態產生不同程度影響，勞動力發展署北分署花蓮職業訓練場為減輕學員心理焦慮，邀請專業諮商心理師入場輔導，安排心理治療，盼穩定學員情緒。

花蓮地區在這次強震中受創嚴重，至今仍餘震不斷，有部分災區學員透過勞動部協助措施到職訓場參加職訓，盼能重返職場，但當地災情仍不可避免的對個人心理狀態產生不同程度影響。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，為了協助學員心理減壓，並預防創傷後壓力症候群（PTSD）發生，已邀請專業諮商心理師入場，為學員進行「災後心理重建」，運用身體經驗創傷療法和情緒釋放技巧，透過深呼吸、放鬆技巧等練習，幫助學員釋放情緒和壓力，並感受到團體的支持力量，重建內在安全感。

諮商心理師鄔榮霖指出，經歷災難後，除了依靠信仰、親友陪伴外，也要留意自己的情緒和身心反應，若無法克制持續回想地震場景、睡眠受影響、易怒、無法集中注意力、悲觀等狀況超過2週，且對日常生活、工作、社交產生影響，應及時尋求心理諮詢等專業資源協助。

北分署指出，學員若有進一步需求，也可安排一對一心理諮商服務。

北分署也提到，為協助花蓮災後重建，勞動部已推出「職業訓練補助」等措施，災區民眾優先錄訓，失業者參訓免甄試錄訓、免訓練費用，在職者參訓免訓練費用，呼籲有需要民眾多加利用。（編輯：張雅淨）1130416

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