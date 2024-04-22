國小師被控性騷學生 新北先擱置退休申請展開調查

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（中央社記者高華謙新北22日電）有被害者稱國小時遭鋼琴家教課老師性騷擾，且老師依然在國小任教。新北市府說，15日已停止這名老師職務，調查完成前將擱置這名老師退休申請，如調查屬實將依情節嚴懲。

民進黨立委范雲與新北市議員顏蔚慈今天陪同被害人舉行記者會，指控新北市1名任職國小的老師長年對在校學生性猥褻、性騷擾，迄今仍在學校任教。她們要求新北市政府及這名老師曾任職的3所學校展開跨校、跨界調查並嚴懲加害人，還被害人公道。

新北市府教育局表示，本案推估發生時間約在25年前，學校14日得知此事後就進行通報，15日召開性平會決議暫停這名老師職務並離開校園，以確保師生安全。此外，也會落實性別平等正義，盡可能搜集本案相關事證，在案情尚未釐清完成調查前，將擱置這名老師退休申請，如調查屬實，將依情節嚴懲。

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教育局說，已督導學校依性別平等教育法進行調查，主動尋找這名老師曾個別指導的學生，如果調查屬實，將依規定嚴懲。另外，如果有人發現身旁有疑似被害人，可以提出申請，教育局將協助連結相關法律諮詢及輔導諮商等資源。

教育局表示，將持續強化性平教育，增強師生正確性平觀念及自我保護意識，並針對教師性平防治研習每年度至少辦理2小時，落實性別平等教育工作。（編輯：方沛清）1130422