接駁疏失釀班機延誤起降 桃勤內部檢討懲處失職

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台灣虎航23日飛東京成田及大阪關西班機因桃勤公司接駁疏失造成班機延誤起飛抵達，桃勤公司今天表示，內部檢討並將疏失人員調離現職，後續將依規定懲處再進行教育訓練。

有民眾在臉書（Facebook）社團貼文指出，昨天台灣虎航飛東京成田IT202班機及飛大阪關西IT212班機，因接駁勤務疏失，誤將乘客放在同架飛機，為重新清點乘客造成航班延誤起飛及抵達。

台灣虎航今天表示，昨天IT212及IT202航班的登機門作業正常，由於航機停泊於外機坪，因此，藉由接駁車將旅客送到機邊進行登機作業，但因協助旅客接駁的外包航勤單位將旅客錯送至不同航機，導致少數旅客登錯航機，台灣虎航在第一時間即發現錯誤並立即導正。後續已請外包單位提交檢討報告，並主動進行事件提報。

桃勤公司下午回應指出，23日執行外接駁坪勤務時，運送同時段旅客至同一航空公司，但因航班號相似且為鄰近停機位的作業，公司接駁車駕駛誤看航班號又未進行2次確認，導致旅客誤送，員工於旅客下車後隨即發現錯誤，後續也配合航空公司重新清點旅客人數後載往正確航班登機。

桃勤公司表示，這起事件純屬人員作業疏失，事發後即刻進行內部檢討，將疏失人員先調離現職工作，後續將依公司規章懲處再行教育訓練。

桃勤公司指出，因近期航班增加，地勤作業頻繁，造成旅客及航空公司不便公司表達歉意，後續將加強督導力度以維護良好服務品質。（編輯：戴光育）1130424