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北捷民權西路站男子落軌 右腳掌斷裂送醫治療

2024/4/25 17:58（4/25 18:31 更新）
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台北捷運民權西路站25日發生男旅客落軌事件，台北市消防局獲報派員到場搶救，現場為一名男子倒臥鐵軌且右腳掌斷裂、意識清醒，已協助脫困並送醫治療。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月25日
台北捷運民權西路站25日發生男旅客落軌事件，台北市消防局獲報派員到場搶救，現場為一名男子倒臥鐵軌且右腳掌斷裂、意識清醒，已協助脫困並送醫治療。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年4月25日
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北捷運民權西路站月台今天發生男旅客落軌事件，台北市消防局獲報立即派員到場搶救，傷者右腳掌斷裂、意識清醒，已協助脫困移至月台送醫治療，事發原因待查。

台北市消防局下午4時53分獲報，指位於大同區的捷運民權西路站月台發生民眾落軌事件，現場列車已先行斷電，經派員到場發現傷患為年約40歲男子，倒臥鐵軌且右腳掌斷裂，意識清醒，已協助脫困移置月台，後續送馬偕醫院治療。詳細事發原因，仍待後續調查釐清。（編輯：方沛清）1130425

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