華航升級15架A350配備 逾百億元委託空巴改裝

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）空中巴士今天發布新聞稿，已與中華航空公司簽訂意向書，將由空中巴士為華航15架A350客機的客艙安裝全新配置及最先進設備。據華航3月公告的改裝金額估計超過新台幣100億元。

空中巴士說，根據協議，空中巴士服務公司（Airbus Services）將為華航15架A350-900安裝最先進的豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙座位。所有客艙的乘客都能享受頂級旅行體驗、最先進機上娛樂系統及搭機全程上網。

空中巴士客戶服務資深副總裁克里絲汀·阿奎拉（Cristina Aquilar）說，空巴很榮幸獲選為華航升級A350機隊。華航目前的A350機隊已列名世界最豪華的客艙之一，空巴很高興支援華航，將A350客艙提升至另一層次。

根據華航3月8日公告的訊息，「15架A350-900型客機客艙設備升級改善」，總金額不超過美金4億元（約新台幣129億元）。

華航的A350飛機都是A350-900型，首架於2016年10月引進，目前有5架機齡超過7年、7架超過6年、2架超過5年、1架超過4年。

至於華航15架A350飛機何時開始改裝及全部完成時間，將等華航與空巴正式簽約後，才會確定。

根據華航官網的介紹，目前A350客艙設計，延續777新世代客艙計畫的內裝設計，一貫的東方人文美學脈絡，除運用大面積的柿木紋，還有水墨色幾何柿子圖像地毯，暗喻為「柿柿如意」，祝福旅客擁有一段美好的旅程。（編輯：李亨山）1130529