日成人片演員來台宣導性病防治 2措施護健康

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（中央社記者曾以寧台北25日電）台灣紅絲帶基金會今天邀請3名日本成人片男演員分享性病防治心得，男優表示，保險套不只是工作必需品，更是職業責任；定期檢查性病，則像COVID-19篩檢一樣，是好習慣。

台灣紅絲帶基金會今天邀請網紅黃小愛，和來自日本成人影片業界的3名男優陳光、林太一、鈴木一徹，共同召開記者會，在烘焙點心上寫上U=U（病毒測不到，愛滋傳不了）、PrEP（暴露愛滋病毒前預防性投藥）等標語，並畫上保險套，提醒民眾在享受性生活的同時，也要注意傳染病防治的重要。

黃小愛與3名男優現場座談，談論拍攝經歷之外，也分享在工作中如何保護性健康。鈴木一徹表示，性健康是每個人都應該關注的問題，保險套對自己來說，不僅是工作中的必需品，更是職業責任。

男優也分享為了避免性病傳染做了哪些努力。林太一表示，自己每2週到1個月就會做1次檢查，也會注意對象是否有接受檢查；而且也一定要是在健康、沒有身體不適狀況下，才享受性致，因此這3年來雖然幾乎每天都有性事，也沒有得到任何的性病。

談起檢查，陳光說，自己一開始要走進醫院的時候，真的非常害羞，覺得很丟臉，但是後來想想，其實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都很習慣檢查自己有沒有染疫，醫療人員應該也很習慣為別人檢查，因此如今已經將此當成「良好習慣」。

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鈴木一徹則提醒，有時會發生一方得了性病後，卻沒有告訴另一半，就繼續發生關係，導致另一方沒有警覺，尤其女生罹患性病初期症狀可能不明顯，可能等病情惡化才發現。因此提醒，如果發現罹患性病，一定要好好與另一半坦白、溝通，並且做好事前預防措施。

台灣紅絲帶基金會副秘書長林俊宏表示，在無保護的性行為下，性病傳播風險會增加10倍以上，因此盼透過這項活動，呼籲大眾重視性病防治議題；雖然現在已有暴露前愛滋預防性用藥，但此僅能防愛滋病，要隔絕其他性病，還是要靠保險套，若已有風險暴露，則要盡快諮詢醫師是否需要進行暴露後預防性投藥。（編輯：管中維）1131025