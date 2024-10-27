早安世界》拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億
拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億
美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，總價約新台幣637.7億元，包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備。這是拜登政府第17度對台軍售，軍事學者分析，此次軍售案將提升國軍首都防衛與防空預警能力，可有效因應中共匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。（看完整報導）
台灣同志遊行18萬人參與 妮妃雅穿盔甲裝喊「權益值得被捍衛」
台灣同志遊行26日登場，高達18萬人參與，許多民眾盛裝打扮，有人帶著媽祖娘娘一同遊行，也有人帶寵物到場相挺。變裝皇后妮妃雅穿著金色類盔甲服飾現身，「要象徵大家的權益都值得被捍衛。」（看完整報導）
以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢
以色列軍方26日表示，已結束對伊朗的空襲，這次打擊伊朗多個地區的飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力；以軍同時警告伊朗，若再讓局勢升級，將付出沉重代價。（看完整報導）
日本眾議院大選今投開票 執政黨能否維持過半受矚
日本27日舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席26日分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在28日凌晨前大勢底定，執政聯盟能否維持過半席次成焦點。（看完整報導）
傳中國駭客入侵美電信業 鎖定賀錦麗川普陣營手機
路透社25日引述知情人士說法報導，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森系統，鎖定美國民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊相關人士手機攻擊。根據美國媒體報導，共和黨總統候選人川普和競選搭檔范斯的手機也成為攻擊目標。（看完整報導）
颱風天窗貼膠帶防爆？實驗揭可能反效果 窗框玻璃選擇是關鍵
每到颱風天，許多商家會在玻璃門窗貼上膠帶以防破裂。但內政部指出，貼膠帶無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果，實驗顯示反而減弱玻璃抗風能力，應選擇符合國家標準的門窗框架、玻璃或加裝防爆膜。（看完整報導）
張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻
台積電26日舉辦運動會，創辦人張忠謀出席致詞表示，台積電今年又是破紀錄的一年，但是最嚴峻的挑戰就在眼前。張忠謀說，在全球化已死、世界貿易已死的環境，台積電的挑戰是要繼續求發展，因為有優秀團隊及領導團隊，相信台積電可以迎接挑戰，屢屢再創奇蹟。（看完整報導）
12強名單變動古林睿煬等3人因傷退出 曾頌恩郭俊麟黃恩賜遞補
世界12強棒球賽預賽B組即將於11月13日在台灣開打，不過中華職棒聯盟26日公告，古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝因為傷勢退出台灣隊，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。目前台灣隊的旅外球員僅剩美職響尾蛇隊的林昱珉、林家正，其他都是中職陣容。（看完整報導）
文創法修法後首例 台中黃牛賣演唱會門票賺600元遭判2月
周杰倫等演唱會引發黃牛搶票，台中地院日前依修正後文化創意產業發展法，做出首件黃牛有罪判例，張姓黃牛偽造亡父身分搶購販賣王心凌演唱會門票，遭判刑2月，可易科罰金。（看完整報導）
MLB世界大賽首戰Freeman延長賽再見滿貫砲 道奇逆轉勝洋基
洛杉磯道奇25日在延長賽10局靠著弗利曼再見滿貫砲，以6比3逆轉戰局，擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。弗利曼幾乎完美復刻1988年道奇名將吉布生的跛腳再見全壘打。弗利曼今年先後歷經兒子罹患重症以及傷勢影響，例行賽成績寫下8年來新低，但這支滿貫砲打破了外界對他的質疑。（看完整報導）
開箱老照片》莫那魯道遺骸安葬祭典
1930年10月27日爆發霧社事件，由賽德克族馬赫坡社頭目莫那魯道率各部落起意抗日，當時襲擊殺死134名日本人，此舉震驚日本當局，緊急調集軍警武力鎮壓，最後莫那魯道飲彈自盡，各部落族人寧死不屈壯烈戰死，也有不少人自縊身亡，曾被拍成史詩級電影「賽德克・巴萊」。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億2024/10/27 07:16
- 2024/10/26 07:21
- 2024/10/25 07:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。