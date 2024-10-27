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早安世界》拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億

2024/10/27 07:16（10/27 07:40 更新）
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圖為美國與中華民國國旗。（中央社檔案照片）
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拜登第17度對台軍售 NASAMS防空飛彈與雷達約637億

美國國防安全合作署25日宣布最新對台軍售，總價約新台幣637.7億元，包括國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）及相關設備，以及AN/TPS-77、AN/TPS-78 雷達系統及相關設備。這是拜登政府第17度對台軍售，軍事學者分析，此次軍售案將提升國軍首都防衛與防空預警能力，可有效因應中共匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。（看完整報導

台灣同志遊行18萬人參與 妮妃雅穿盔甲裝喊「權益值得被捍衛」

台灣同志遊行26日登場，高達18萬人參與，許多民眾盛裝打扮，有人帶著媽祖娘娘一同遊行，也有人帶寵物到場相挺。變裝皇后妮妃雅穿著金色類盔甲服飾現身，「要象徵大家的權益都值得被捍衛。」（看完整報導

以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢

以色列軍方26日表示，已結束對伊朗的空襲，這次打擊伊朗多個地區的飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力；以軍同時警告伊朗，若再讓局勢升級，將付出沉重代價。（看完整報導

日本眾議院大選今投開票 執政黨能否維持過半受矚

日本27日舉行眾議院大選投開票，朝野各政黨主席26日分赴重要選區為攻防激烈的選戰進行最後輔選。大選結果預計在28日凌晨前大勢底定，執政聯盟能否維持過半席次成焦點。（看完整報導

傳中國駭客入侵美電信業 鎖定賀錦麗川普陣營手機

路透社25日引述知情人士說法報導，中國駭客入侵美國電信巨擘威瑞森系統，鎖定美國民主黨總統候選人賀錦麗競選團隊相關人士手機攻擊。根據美國媒體報導，共和黨總統候選人川普和競選搭檔范斯的手機也成為攻擊目標。（看完整報導

颱風天窗貼膠帶防爆？實驗揭可能反效果 窗框玻璃選擇是關鍵

每到颱風天，許多商家會在玻璃門窗貼上膠帶以防破裂。但內政部指出，貼膠帶無法增加抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果，實驗顯示反而減弱玻璃抗風能力，應選擇符合國家標準的門窗框架、玻璃或加裝防爆膜。（看完整報導

張忠謀：全球化世界貿易已死 台積電兵家必爭挑戰嚴峻

台積電26日舉辦運動會，創辦人張忠謀出席致詞表示，台積電今年又是破紀錄的一年，但是最嚴峻的挑戰就在眼前。張忠謀說，在全球化已死、世界貿易已死的環境，台積電的挑戰是要繼續求發展，因為有優秀團隊及領導團隊，相信台積電可以迎接挑戰，屢屢再創奇蹟。（看完整報導

12強名單變動古林睿煬等3人因傷退出 曾頌恩郭俊麟黃恩賜遞補

世界12強棒球賽預賽B組即將於11月13日在台灣開打，不過中華職棒聯盟26日公告，古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝因為傷勢退出台灣隊，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補參賽。目前台灣隊的旅外球員僅剩美職響尾蛇隊的林昱珉、林家正，其他都是中職陣容。（看完整報導

文創法修法後首例 台中黃牛賣演唱會門票賺600元遭判2月

周杰倫等演唱會引發黃牛搶票，台中地院日前依修正後文化創意產業發展法，做出首件黃牛有罪判例，張姓黃牛偽造亡父身分搶購販賣王心凌演唱會門票，遭判刑2月，可易科罰金。（看完整報導

MLB世界大賽首戰Freeman延長賽再見滿貫砲 道奇逆轉勝洋基

洛杉磯道奇25日在延長賽10局靠著弗利曼再見滿貫砲，以6比3逆轉戰局，擊敗紐約洋基，拿下世界大賽的首戰勝利。弗利曼幾乎完美復刻1988年道奇名將吉布生的跛腳再見全壘打弗利曼今年先後歷經兒子罹患重症以及傷勢影響，例行賽成績寫下8年來新低，但這支滿貫砲打破了外界對他的質疑。（看完整報導

開箱老照片》莫那魯道遺骸安葬祭典

1930年10月27日爆發霧社事件，由賽德克族馬赫坡社頭目莫那魯道率各部落起意抗日，當時襲擊殺死134名日本人，此舉震驚日本當局，緊急調集軍警武力鎮壓，最後莫那魯道飲彈自盡，各部落族人寧死不屈壯烈戰死，也有不少人自縊身亡，曾被拍成史詩級電影「賽德克・巴萊」。（看完整報導

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