消保處查60建案預售屋契約 15家違規、開罰150萬

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）行政院消保處今天發布審查60建案預售屋定型化契約結果，計15家違規、占25%，共罰新台幣150萬元；違規樣態包含審閱期未足5天等，以僑臨建設「縣府．厚居」建案違規7項最多。

民眾購屋可能要花數十年繳清房貸，為確保消費者權益，行政院消費者保護處會同內政部地政司、縣市政府地政局（處），5到7月查核60件案預售屋契約，是否符合「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，其中50建案來自全國，但不含金門、連江、澎湖3縣，另10建案為1到4月全國銷售戶數排名前10名。

每家查核15項目，包含「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格 」及「驗收」等，60建案共查核900項目。

消保處副處長陳星宏說，有違規者計15家、占25%，違規項目合計28項，並依據「平均地權條例」執法直接開罰，共處150萬元罰鍰，並以新竹縣的僑臨建設「縣府．厚居」建案違規7項目，占查核15項目近半、最多。

分析主要違規情事，陳星宏說，例如有建商計算錯誤，沒有給足法定5天審閱期。

又如應記載事項第13點規定，消費者得保留「房地總價5%」的交屋保留款，於建商瑕疵修繕完成，並經雙方複驗合格後始為支付。但有建案變相降低金額，例如總價1850萬，交屋保留款應有92.5萬，但建案交屋保留款僅列20萬元，落差數倍；甚至有建商在契約中要求消費者提前支付交屋保留款。

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還有部分建商沒在契約中明確記載停車位的「性質（法定車位、自行增設車位、獎勵增設車位）」、「停車空間面積占共有部分總面積之比例」，影響消費者採取合理消費的判斷；也有建商沒載明停車位的「高度」，將直接影響消費者車輛實際進出及停放的權益。

此外，應記載事項第15點規定，建商應於領得使用執照6個月內，通知消費者進行交屋，並就驗收時所發現的瑕疵，應於交屋前完成修繕。但是查核發現，部分建商未在契約中明確記載消費者收到交屋通知後，應配合辦理交屋手續的時限。（編輯：陳政偉）1131115