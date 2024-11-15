本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強賽日本6比3擊退韓國 牧秀悟逆轉安、森下翔太開轟
首頁 / 生活

消保處查60建案預售屋契約 15家違規、開罰150萬

2024/11/15 22:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）行政院消保處今天發布審查60建案預售屋定型化契約結果，計15家違規、占25%，共罰新台幣150萬元；違規樣態包含審閱期未足5天等，以僑臨建設「縣府．厚居」建案違規7項最多。

民眾購屋可能要花數十年繳清房貸，為確保消費者權益，行政院消費者保護處會同內政部地政司、縣市政府地政局（處），5到7月查核60件案預售屋契約，是否符合「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，其中50建案來自全國，但不含金門、連江、澎湖3縣，另10建案為1到4月全國銷售戶數排名前10名。

每家查核15項目，包含「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格 」及「驗收」等，60建案共查核900項目。

消保處副處長陳星宏說，有違規者計15家、占25%，違規項目合計28項，並依據「平均地權條例」執法直接開罰，共處150萬元罰鍰，並以新竹縣的僑臨建設「縣府．厚居」建案違規7項目，占查核15項目近半、最多。

分析主要違規情事，陳星宏說，例如有建商計算錯誤，沒有給足法定5天審閱期。

又如應記載事項第13點規定，消費者得保留「房地總價5%」的交屋保留款，於建商瑕疵修繕完成，並經雙方複驗合格後始為支付。但有建案變相降低金額，例如總價1850萬，交屋保留款應有92.5萬，但建案交屋保留款僅列20萬元，落差數倍；甚至有建商在契約中要求消費者提前支付交屋保留款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

還有部分建商沒在契約中明確記載停車位的「性質（法定車位、自行增設車位、獎勵增設車位）」、「停車空間面積占共有部分總面積之比例」，影響消費者採取合理消費的判斷；也有建商沒載明停車位的「高度」，將直接影響消費者車輛實際進出及停放的權益。

此外，應記載事項第15點規定，建商應於領得使用執照6個月內，通知消費者進行交屋，並就驗收時所發現的瑕疵，應於交屋前完成修繕。但是查核發現，部分建商未在契約中明確記載消費者收到交屋通知後，應配合辦理交屋手續的時限。（編輯：陳政偉）1131115

陳星宏
56所大專周邊租賃契約近6成違規 違約金可能多扣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：