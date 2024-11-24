早安世界》棒球12強複賽台灣6比9惜敗日本 晚間冠軍賽再戰
棒球12強複賽美國險勝 台灣睽違32年闖成棒世界級冠軍戰
世界12強棒球賽23日進入最後一天複賽，由於中午美國隊以6比5擊退委內瑞拉隊，讓台日大戰尚未開打，台灣隊就確定與日本隊攜手晉級冠軍戰，這是台灣睽違32年再闖成棒世界級決賽。台灣24日冠軍戰由王牌投手林昱珉掛帥先發，日本隊則是由強力右投戶鄉翔征擔任先發投手，總教練曾豪駒表示，盼與日本打出精彩比賽。（看完整報導）
12強台日大戰前哨戰 台灣一路緊咬日本惜最終6比9吞敗
世界12強棒球賽23日上演台日「冠軍戰前哨戰」，受到臨時換先發影響，陳柏清首局掉4分，台灣一路緊咬，林安可還在9局上開轟，最後惜以6比9落敗。台灣隊23日突然更換先發投手引起日本隊不滿，賽後記者會日媒頻頻詢問，教頭曾豪駒表示，對日本隊很抱歉，但是想要保留最好投手，24日與日本隊精彩對決。（看完整報導）
金馬獎「鬼才之道」摘5獎大贏家 最佳男配廝殺最激烈曾國城成遺珠
第61屆金馬獎23日落幕，香港演員鍾雪瑩連2年入圍，今年以「看我今天怎麼說」拿下最佳女主角；最佳男主角由中國演員張志勇獲得。最大獎最佳劇情片由以偽紀錄片講述COVID-19下中國的「一部未完成的電影」拿下，導演婁燁也以此片摘下最佳導演。「鬼才之道」摘5獎成為大贏家。（看完整報導）
東北季風24日白天減弱溫度升 27日冷空氣報到轉涼
中央氣象署表示，24日白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，26日鋒面通過，北部及東北部有零星降雨，27日東北季風或大陸冷氣團報到，各地氣溫下降。冷空氣一直影響到29日，氣象署說，28日至29日北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；29日白天至30日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地白天氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。（看完整報導）
卓榮泰盼健全勞動部友善職場 洪申翰：全力以赴
行政院長卓榮泰23日表示，期許將在下週上任勞動部長的民主進步黨籍立法委員洪申翰穩定勞動部內部情緒，與健全友善合理職場；洪申翰說：「既然接下了，我就會全力以赴。」（看完整報導）
本土、波波牙醫論戰 衛福部5點聲明強調沒有後門
波波醫師爭議延燒，本土、海歸牙醫24日將分別上街頭、開記者會拚場，衛生福利部23日發出5點聲明強調，偏鄉計畫不等於密醫計畫，也沒有後門，對國外學歷審查嚴格把關。（看完整報導）
美防長：約1萬名北韓軍人編入俄軍 估很快投入俄烏戰爭
美國國防部長奧斯汀23日說，據信約1萬名駐紮在俄羅斯邊境庫斯克州的北韓軍人，已被「整合到俄羅斯編隊裡」，預期很快會投入與烏克蘭作戰。南韓政府官員和一支研究團隊21日表示，俄羅斯向北韓提供石油、防空飛彈和經濟援助，換取北韓派兵赴俄。烏克蘭曾警告，加上北韓軍人，俄羅斯現已集結5萬人之多的部隊，意在奪回烏軍占領的部分邊境地區。（看完整報導）
美下週擬祭中國貿易管制新制 恐波及200家晶片商
美國全國商會在21日寄出的電子郵件中向會員表示，拜登政府最快下週公布對中國的新出口管制措施，預計將有多達200家中國晶片公司受影響。若這項消息屬實，顯示即使在共和黨總統當選人川普明年1月的第2個任期逼近之際，拜登政府仍在努力推動打擊中國取得半導體管道的計畫。（看完整報導）
避險基金經理人班森特 獲川普提名出任財政部長
美國總統當選人川普22日一口氣公布多位內閣人事，包括由保守派大將伏特出掌白宮管理及預算局（OMB）、眾議員查維斯德瑞默出任勞工部長，以及FDA與CDC首長人選。川普提名在耶魯大學執教多年、資深的避險基金經理人班森特任財政部長。華盛頓郵報指出，班森特出線可能會讓華爾街立刻鬆一口氣，他可將川普的民粹主義貿易直覺，轉化為對華爾街及金融市場能接受的方式。法新社報導，一旦班森特確定上任，將得推動川普承諾的減稅、為大徵關稅政見出主意，並應對美國膨脹的債務。（看完整報導）
川普豔星封口費案量刑 法官裁定無限期延後
美國紐約州最高法院法官裁准，美國總統當選人川普所涉的艷星封口費案量刑無限期延後。本案原訂26日量刑宣判，如今川普確定不會在下週遭科刑。紐約時報指出，法官還裁准川普律師團可以正式提出駁回全案的聲請；至於全案是否凍結或駁回，法官這次沒有裁定。（看完整報導）
開箱老照片》旅美華裔太空科學家
1985年11月24日，旅美華裔太空科學家李正吉、蔡奮鬥、簡建堂、劉廣容、洪儒珍等5人返台訪問。1985年4月29日，首位華裔太空科學家王贛駿與其他6名太空人搭乘美國「挑戰者號」太空梭升空後，受到各界關注，他於當年8月3日回台，11月又有包括蔡奮鬥、簡建堂等5位華裔太空科學家訪台。（看完整報導）
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- 早安世界》棒球12強複賽台灣6比9惜敗日本 晚間冠軍賽再戰2024/11/24 07:29
- 2024/11/23 07:13
- 2024/11/22 07:17
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