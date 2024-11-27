員榮攜手河內櫻花醫院 讓越南患者來台接受高端醫療

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）員榮醫療體系與越南河內櫻花醫院昨天簽署合作協議（MOU），規劃越南患者可來台接受癌症治療等高端醫療服務，再由櫻花醫院提供後續照護，雙方攜手推動台越醫療合作。

員榮醫院今天發布新聞稿指出，員榮醫療體系總院長特助陳道明昨天代表赴越南簽約，盼透過台越醫療合作，拓展台灣醫療在東南亞國家影響力，不僅呼應新南向政策，也是員榮醫院長期深耕國際醫療里程碑。

陳道明表示，櫻花醫院有符合國際標準先進技術與服務，以婦產科、新生兒護理、美容醫學、慢性病管理聞名，員榮醫院將提供癌症治療、心導管手術等高端醫療領域專業技術，協助櫻花醫院提升內部醫療流程與品質。

陳道明說，雙方計劃推動越南患者赴台接受高端醫療服務，由櫻花醫院提供後續復健與長期照護，並共同進行醫療研究、臨床試驗及藥品研發，促進兩國醫療體系創新發展。

櫻花醫院董事長阮世見表示，台灣醫療高技術、高品質一直是越南醫療學習目標，櫻花醫院透過這次合作，將有機會進一步提升技術能力，並在高端醫療服務方面取得突破。

員榮醫院指出，總院長張克士從2016年推動員榮國際醫療平台，針對醫療資源匱乏的蒙古，連續多年辦理義診，並與當地醫院合作，提供醫療技術教學、病患轉介治療及建立管理模式等，至今已與蒙古逾20家醫院簽署合作備忘錄。

張克士表示，未來將持續加強國際醫療合作，藉由台灣優質醫療資源及服務，為更多國家帶來健康與希望。（編輯：陳仁華）1131127