三總運醫中心做後盾 潘傑楷盼助高效率專項訓練

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）三軍總醫院運動醫學中心今天正式啟用，配合AI大數據分析技術，提供國手完整照護，世界12強棒球賽台灣隊好手潘傑楷感到非常驚豔，期待科技輔助高效率專項訓練，避免運動傷害。

三軍總醫院運動醫學中心今天舉行揭幕儀式，吸引了眾多醫學界人士、專家學者及運動團隊的關注，包含中華民國籃球協會、中華民國體育運動總會、台灣游泳池事業協會、物理治療師全聯會、味全龍總教練葉君璋，與棒球國手潘傑楷都親臨現場。

三軍總醫院運醫中心主任林坤儀今天在開幕記者會說，人工智慧（AI）生醫領域發展快速，許多研究結合運動醫學應用，強化精準醫療、運動照護與康復訓練成效是未來市場趨勢，AI動作捕捉分析與疼痛預測，有助運動傷害診斷。

林坤儀表示，AI數據輔助的復健計畫不僅可治療運動傷害，還能達到預防效果，甚至進度追蹤與評估回饋，或進一步輔助個人化訓練計畫，如AI數據調整訓練方案，AI分析動作回顧與改進建議，體能數據等。

三總運醫智能中心3大特色，包含「建置AI輔助ERAS系統」，減少病患術後急性疼痛，增加恢復速度；再者是「建立完善運醫與術後恢復中心」，配合AI大數據分析技術，提供病患與國手完整照護；最後是「發展運醫再生醫療服務」，包含急性運動傷害治療、術後疼痛控制與組織損傷修復等。

潘傑楷今天出席三總運醫智能中心開幕儀式，他說，傷勢已逐漸好轉，訓練時間也接近了，相信這套系統能夠更有效率、更精準地協助選手復健、恢復，縮短回到球場的時間，選手也能更有效率進行專項訓練，同時預防受傷風險，期待AI訓練能成為未來運動員重要助力。

三軍總醫院運醫中心配置高精度運動分析系統、肌力訓練器材及個性化運動處方系統，從運動傷害的預防、診斷到治療，提供患者一站式全方位醫療服務。

林坤儀說，未來目標是推廣科學化的健康運動，讓運動不僅是生活的一部分，更成為提升生活品質的助力。（編輯：陳清芳）1131217