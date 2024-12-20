早安世界》台中全聯倉儲大火9死8傷 新廠房施工起火營造業者致歉
台中全聯倉儲大火9死8傷 新廠房施工起火營造業者致歉
台中市大肚區沙田路二段全聯倉儲19日發生大火，造成9人死亡、8人受傷，其中1人為逃生時自3樓跳下，送醫宣告不治。倉儲中心為尚未完工的新廠房，台中市政府消防局長孫福佑表示，初步研判3樓施作電焊樓梯工程時，火星從樓梯間隙掉落地下室，引燃油漆混合物引發火警。承包工程的營造公司吳姓副總兩度鞠躬道歉並表示，當時正在進行冷凍設備工程，現場放置保溫材料，火警幾秒鐘時間就發生，對於傷亡相關人員進行撫卹與照顧，會負責到底。台中市政府將依建築法、職業安全衛生法與空氣污染防制法勒令停工，要求限期改善並裁罰，後續依火場鑑定報告釐清究責。（看完整報導）
破萬青鳥繞行立法院 提傅崐萁下台、退回惡法等5訴求
立法院會20日擬三讀選罷法等爭議法案，經濟民主連合發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位表示，有逾1萬名民眾走上街頭，並提出國民黨團總召傅崐萁下台、爭議法案退回委員會逐條討論等5大訴求。另外，民進黨團為力阻法案通過，多名立委19日晚間破壞議場玻璃，進入議場集結，並占據主席台。國民黨團隨後開會討論因應之道，總召傅崐萁表示，黨團表達嚴厲譴責，經過縝密的會商後，會有新的動作。民眾黨則發布新聞稿指出，民進黨立委不只打破立法院的玻璃窗，更砸碎台灣不知多少民主前輩，花了數十年捍衛、爭取而來的民主珍寶。（看完整報導）
肺癌蟬聯台灣10大癌症榜首、大腸癌居次 癌症時鐘快轉17秒
最新癌症登記報告19日公布，民國111年10大癌症由肺癌蟬聯、大腸癌居次，與110年相比，除了攝護腺癌、口腔癌序位互換，子宮體癌與去年首次進入前10名的胰臟癌序位互換，其餘排序與110年相同。新癌發生人數較110年增8531人、癌症時鐘快轉17秒，國健署推測推測是COVID-19疫情期間，民眾減少到醫院篩檢、就醫，隨疫情趨緩、生活恢復常態，就醫篩檢意願增加，導致111年癌症新發生人數增加。（看完整報導）
班班有鮮乳政策意見分歧 政院：下學期起停辦
新年度將至，農業部原先預計精進班班有鮮乳政策，但行政院發言人李慧芝19日表示，農業部、教育部持續蒐集第一線教學單位、家長等意見溝通，最終因為看法多元且分歧，行政院長卓榮泰決定從下學期起停辦。教師團體指出，這項政策立意良善，但主客觀條件難以配合，讓各校苦不堪言。中華民國酪農協會理事長李恂潭則表達將函文農業部，希望有政策轉圜機會。（看完整報導）
冷氣團發威玉山太平山現霧淞 今清晨部分地區探10度以下
大陸冷氣團發威，19日上午平地最低溫出現在離島的馬祖只有攝氏7.7度，台灣本島最低溫則出現在新北市石碇，只有10.1度。玉山、太平山清晨出現銀白霧淞，合歡山、雪霸園區也降下冰霰。中央氣象署表示，今清晨仍偏冷，部分地區低溫探攝氏10度以下，白天後冷空氣減弱，溫度回升，但21日下半天冷空氣再報到，越晚越冷。（看完整報導）
美國會通過國防授權法案 支援台灣抗衡中國
美國聯邦參議院18日通過2025年度「國防授權法案」（NDAA），除了替軍人加薪，也包含各項意在抗衡中國不斷增強勢力的措施，並建立基金用於向台灣輸送軍事資源。此外，法案也投資包括人工智慧（AI）在內的新軍事技術，並支援美國的彈藥生產。（看完整報導）
獨家／中華電：爭取Kuiper獨家代理 最快2026年有好消息
國科會主委吳誠文近日向外媒表示，台灣正與美國科技巨頭亞馬遜（Amazon）旗下寬頻網路衛星計畫古柏（Kuiper）洽談合作。中華電信董事長簡志誠對此表示，與Kuiper「接觸至少超過一年」，雙方若洽談順利一定會合作，中華電除爭取獨家代理合約，也建議Kuiper在台設置地面站，「最快2026年有好消息」。（看完整報導）
獨家／鴻海不放棄收購Nissan股權 劉揚偉派關潤赴法洽商大股東雷諾
鴻海有意收購日產部分股權，震撼市場。產業人士19日透露，鴻海董事長劉揚偉授權具有日產汽車背景的電動車策略長關潤操盤，事實上關潤先前曾洽詢過日產未獲首肯，目前正在法國與日產大股東雷諾洽談釋股意願。關潤在日產汽車體系累計33年產業經驗，曾派駐英國、美國、中國大陸、法國等地，熟稔國際汽車產業鏈運作，這次關潤成為鴻海有意收購日產股權的關鍵推手，外界並不意外。（看完整報導）
黃仁勳從烤箱端新品 輝達小巧生成AI電腦Jetson價格親民
輝達將推出可進行人工智慧（AI）應用的Jetson電腦，只有手掌大小，設計目的是讓機器人、工業自動化和其他硬體的開發者直接進行複雜的AI運算，而無需連接到遠端資料中心，希望藉此吸引更多愛好者和小型公司。輝達執行長黃仁勳在一段宣傳影片中，將全新、只有手掌大小的Jetson裝置放在托盤上從烤箱端出，彷彿像端出一道熱騰騰的新菜。（看完整報導）
詹子賢決定續留兄弟 台鋼雄鷹表達尊重並祝福
中職中信兄弟球星詹子賢在今年球季結束之後行使自由球員權利，雖然台鋼雄鷹開出大合約，不過詹子賢仍決定繼續留在中信兄弟，中信兄弟球團表示，有信心與詹子賢共同尋求最佳結果。台鋼雄鷹球團則祝福詹子賢未來職業生涯發展順利。（看完整報導）
開箱老照片》樂透彩電視開獎
2001年12月20日，台灣首次發行電腦公益彩券「樂透彩」，並採電視實況開獎。隔年1月22日樂透彩開獎，轉播單位在微風廣場另闢戶外實況轉播，與現場民眾一同見證開獎。從連線的畫面中，開獎機陸續跳出6個數字及1個特別號，第一組樂透彩中獎號碼誕生，現場民眾興高采烈，氣氛熱絡，不過最後頭獎槓龜，獎金移至下期累計。（看完整報導）
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- 早安世界》台中全聯倉儲大火9死8傷 新廠房施工起火營造業者致歉2024/12/20 07:14
- 2024/12/19 07:21
- 2024/12/18 07:02
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