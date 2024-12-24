青年諮詢小組遴選開跑 研提政策建言促公共參與

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（中央社記者許秩維台北24日電）為廣納青年意見，了解青年需求並提供政策擬定的意見，教育部青年署即日起開放辦理青年諮詢小組委員遴選，3個分組各正取7名，邀請青年一同研提政策建言。

教育部青年發展署近日公告第5屆青年諮詢小組委員遴選簡章，年滿18歲至35歲（出生年為79年至96年）的中華民國國民均可報名，聘期為2年（自114年6月1日至116年5月31日）。

青年諮詢小組設3個分組，包括協助青年職涯輔導，推動職場體驗及創新創業的「生涯分組」；協助推動青年政策參與、青年社區行動及青年志工服務的「公參分組」；強化青年國際參與與交流，推動服務學習及壯遊體驗的「國際分組」。

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青年署表示，青諮小組的任務包括蒐集及傳遞青年意見，研提政策建言，建構校園、公民社會及青年署間互動平台等；各分組遴選人數正取 7名、備取4名，青諮小組委員遴選兼顧性別比例原則，任一性別委員比例應占全部委員總數40%以上，必要時得考量區域與族群等因素。

有意參與青諮小組遴選者，應於明年3月31日前到青年署網站的「青諮委員遴選報名」專區報名，並檢附報名表、佐證資料、個人資料授權聲明書等文件，經過初審、複審和決審後，預計114年5月23日前公布青諮小組委員最終遴選結果。（編輯：陳清芳）1131224