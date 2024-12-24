早安世界》財劃法修法中央增釋3753億 主計長：影響國防勞保健保租金補貼
財劃法修法中央增釋3753億 主計長：影響國防勞保健保租金補貼
立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，行政院主計總處主計長陳淑姿23日說，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。（看完整報導）
11月工業生產指數連9紅 製造業受惠AI估全年翻紅創第3高
AI浪潮推升高階半導體和AI伺服器生產動能，經濟部預估今年全年製造業生產指數有望終止近2年負成長，轉為年增約11%，並創歷年第3高紀錄，但終端需求復甦疲弱和中國產能開出壓力下，高科技和傳統產業表現不均，明年須密切關注美中兩大經濟體走勢。（看完整報導）
大法官人事案24日投票綠力挺、藍擬封殺 白成關鍵
立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票。國民黨團23日表示，會如期進行投票，但傾向全部投不同意票；民眾黨團表示，24日上午會開黨團會議討論後做出決議，並且一致投票。民進黨團指出，會評估被提名人的專業性與適任性，基本上會認同支持。希望各黨都回歸專業與適任性來做評估，而非政黨立場掛帥。（看完整報導）
健保停復保走入歷史 旅外逾半年也要繳錢
健保停復保規定23日起正式走入歷史，旅外民眾生病才回台灣用健保已行不通，未來符合納保資格均應加保，即使在海外待超過半年以上同樣要繼續繳費，據健保署資料統計，目前停保有效者共約有21萬人，多數是海外僑胞、另有一部分是出國念書的民眾。（看完整報導）
耶誕節前逐漸回暖 27日起再降溫跨年夜防短暫雨
氣象署23日表示，25日耶誕節前各地逐漸回溫；27至29日受大陸冷氣團影響，逐日降溫，加上輻射冷卻影響，需留意局部攝氏10度以下低溫；預估30日冷氣團減弱，各地氣溫回升，一直到31日白天都是相對穩定的天氣；31日晚間起下一波東北季風增強，迎風面又轉為有短暫雨的天氣，並持續至明年1月2日。（看完整報導）
Nissan與Honda整合將成立控股公司 目標2026年8月上市
日本兩大汽車製造商本田與日產決定邁向經營整合，兩家公司23日下午針對經營整合舉行記者會，預計2025年6月簽署正式契約，及2026年8月讓新成立的控股公司上市，初期將由本田方面派任社長及掌握過半董事席次進行主導。屆時本田與日產將成為子公司並下市，但會維持各自品牌。（看完整報導）
柯伯吉將出任川普政府國防高層 曾籲台國防支出占GDP5%
美國總統當選人川普22日在社群媒體宣布計劃任命4人出任國防部領導層要職，其中包括國防部前副助理部長柯伯吉，預定出任負責制定政策的國防部次長。柯伯吉今年5月曾投書「台北時報」指出，台灣的國防支出至少應達GDP的5%。他肯定台灣確實取得一些進展，但也認為考量到中國令人畏怯的建軍規模，台灣的國防支出與備戰速度極其不足。（看完整報導）
美國星巴克罷工行動延燒 紐約等城市店面停擺
代表超過1萬名咖啡師的星巴克工會21日晚間宣布，星巴克員工已將罷工擴大到紐約等美國另外4座城市。這場為期5天的罷工於20日展開，起初有洛杉磯、芝加哥與西雅圖的星巴克門市關閉，如今又加上位於紐澤西州幾個門市、紐約、費城及聖路易市的店面。路透社報導，星巴克則表示，罷工對其營運的影響有限，僅少數美國門市受到波及。（看完整報導）
南韓軍方：北韓部隊赴俄烏戰場 估約1100人傷亡
南韓合同參謀本部23日表示，被派至俄羅斯支援其與烏克蘭戰事的北韓軍人，傷亡人數估計約1100人，並表示平壤似乎準備部署更多軍隊和自殺式無人機等軍事裝備抗烏。參謀本部將此舉視為平壤努力取得實戰經驗和常規武器系統現代化的一環。（看完整報導）
「舒淇橋」暫不拆 基隆中山人行陸橋油漆加強照明再現風華
有「舒淇橋」稱號的基隆市中山人行陸橋，民國65年間竣工，是全台少見跨越鐵路的曲橋。因陸橋老舊，前市府有意拆除，多次召開說明會後，由於仍有通行需求，市府決定暫不拆除，並油漆、加強照明等修繕，延長陸橋使用壽命。（看完整報導）
開箱老照片》老人國語演說比賽
1963年12月24日，台北市立圖書館舉辦「60歲以上本省籍老人演講比賽」。二戰後官方語言更改，台灣人需從慣用的台語、日語轉換為華語，台北市立圖書館因此舉辦演講比賽鼓勵，60歲以上的本省籍長輩可任選「我們為什麼要學習國語」或「我學習國語的經過」講題參賽。當天參賽者共18位，有男有女，職業包括醫師、教師、自耕農、合作社理事等。（看完整報導）
Podcast》美國房地產大亨也有文學夢 邱瀟君的逆襲奮鬥人生
現為旅美房地產大亨的邱瀟君，雖看起來光鮮亮麗，卻有著十分貧窮的童年，但她從未因此妥協。在當時人人出國工作的年代，她也抱著出人頭地的希望赴美工作。現在，邱瀟君擁有10多家公司，百餘間房產，但她依然擁有一顆熱愛文學的心。在疫情期間美國封城無法出門時，她執筆寫作，不到3年便獲得時報文學獎及全球華文文學星雲獎的肯定。本集我們將帶領聽眾一起走進邱瀟君的斜槓奮鬥人生。（收聽Podcast）
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- 早安世界》財劃法修法中央增釋3753億 主計長：影響國防勞保健保租金補貼2024/12/24 07:24
- 2024/12/23 07:19
- 2024/12/22 07:14
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