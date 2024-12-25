早安世界》大法官同意權案綠不挺劉靜怡 7位被提名人全遭封殺

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大法官同意權案綠不挺劉靜怡 7位被提名人全遭封殺

立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，包括正副院長被提名人張文貞、姚立明在內的7位大法官被提名人全數遭封殺；國民黨團對7位被提名人全投下不同意票，民眾黨立委僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票。總統府對投票結果表達深切遺憾，並表示總統賴清德考量國家整體運作將進行補提名作業，最終希望整個司法院回到如常運作狀態。（看完整報導）

知情人士：財劃法等案 全盤研議覆議、不副署與釋憲

民進黨立院黨團總召柯建銘24日表示，黨團會針對憲法訴訟法第30條提出暫時處分及釋憲，覆議屬於行政院權利，也一定會提出。知情人士指出，行政團隊正全盤研議覆議、不副署、釋憲等救濟作為，3個手段沒有一定只採行某項作為的問題，而是要視情勢因應，若要覆議則必須在收到法案10天內提出，近日就是關鍵。（看完整報導）

海軍下單「台版彈簧刀」巡飛彈一型無人機 中科院測試驗證中

無人機為國軍不對稱戰力之一，中科院航空所長葉嘉範24日披露，海軍已下訂單購買「巡飛彈一型」無人機，目前正實施最後測試驗證工作。此型無人機可由單兵攜行，導控距離大於10公里、滯空15分鐘以上。中科院24日展示自主研發的「無人機AI情資中心」，具有戰情看板、即時影像及數據分析，更導入生成式AI、GPT模型，可即時分析辨識影像，迅速掌握戰場動態。葉嘉範表示，未來只要軍方提出需求，中科院有能量可協助整合對美軍購MQ-9B等無人機用情資。（看完整報導）

美對中國晶片展開301調查 專家：用關稅防破壞價格

美國政府擔心北京「使用廣泛的反競爭和非市場手段」，可能傷害包含美國在內其他經濟體，23日宣布對中國製造的「成熟製程」晶片展開貿易調查，可能將對中國晶片徵收更多關稅。半導體產業專家分析，美方此舉是為防止中國大量成熟製程晶片進入美國市場，破壞當地市場價格，台灣晶圓代工業者應採取與中國廠商區隔化的策略因應。美國商務部長雷蒙多近日表示，要打敗中國唯一途徑就是保持領先，對中管制只是減速，資助創新的「晶片法」比管制更重要。（看完整報導）

流感疫情升 估本週進入流行、就診人次上看10萬

上週類流感門急診共9.4萬人次就診，約較前一週升16%，估本週就會進入流行期，就診人次恐上看10萬。疾管署提醒，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加上年末聖誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升；截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，低於去年同期的625萬人次，另全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，較去年同期少8.2%，呼籲長者盡速接種疫苗。（看完整報導）

法國紀錄片揭中俄隱匿手法干涉他國政策 評論指現代民主遇新危險

法國國會頻道日前播出一支近27分鐘的紀錄片，以「外國涉入：被鎖定的國會議員」為題，採訪國會議員、地方官員、法國情報單位與愛沙尼亞內政部長，以探討中國和俄羅斯如何透過各種隱匿手段干涉他國政治。影片稱中、俄的涉入為一場「陰影中的戰爭」—戰事每天在眼前上演，人們卻難以察覺。（看完整報導）

BBC：中國金沙江水壩迫遷數千人 抗議藏人遭逮捕毆打

英國廣播公司報導，中國政府多年來計劃在四川省甘孜藏族自治州德格縣與江達縣之間的山谷興建崗托大壩和水電站，然而這項建設恐淹沒多個藏人村莊及寺院，包括有700年歷史及珍貴佛教壁畫的汪堆寺，迫使4200多名藏人遷移，數百名藏人今年2月因此發起抗議，但遭當局嚴厲鎮壓，許多人被捕甚至遭暴力毆打，引起聯合國等國際組織關注。（看完整報導）

麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生 士檢：積極偵辦中

北市少女到麥當勞打工疑遭主管長期性侵，離職後患憂鬱症而輕生，引發關注。被害者母親24日指女兒曾說要提告，但涉案主管反嗆「告也告不贏」，司法程序迄今沒有結果。麥當勞回應已提供事證及報告。士林地檢署表示，今年5月底分案後已開庭訊問告訴人、其代理人及被告、選任辯護人，並多次向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案持續積極偵辦。性平法規定，雇主知悉性騷擾情形時，應立即採行避免申訴人受性騷擾情形再度發生措施、提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要服務。（看完整報導）

柯文哲政治獻金案陳宥丞疑戴智慧眼鏡應訊 檢方分他案了解

北檢偵辦柯文哲政治獻金案，20日傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞作證，陳宥丞疑戴有錄影、錄音功能的智慧眼鏡惹議。北檢24日表示，已分他字案了解是否涉不法，初步研判陳宥丞可能觸犯刑法第315條之1第2款，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者；違者可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。陳宥丞則表示，當僅在應訊結束後、受訪時配戴智慧眼鏡，並無在審訊過程中使用。（看完整報導）

大谷翔平3獲美聯社最佳男運動員獎 追平籃球之神喬丹

美國職棒日籍巨星大谷翔平23日3度獲得美聯社年度最佳男運動員獎，追平「籃球之神」喬丹紀錄，僅次於4度獲獎的自由車好手阿姆斯壯、高球名將老虎伍茲及美國職籃NBA球星詹姆斯。大谷表示，他非常榮幸再獲肯定，「顯然所有努力都得到回報」，還說或許明年可以再度得獎。（看完整報導）

開箱老照片》法國蜘蛛人挑戰台北101

民國93年12月25日，高樓攀登好手亞倫羅伯特挑戰時為世界第一高樓的台北101，花費近4小時完成這項創舉。當天陰雨綿綿，玻璃帷幕過於溼滑，他原本徒手攀登計畫不得不改為加上安全繩索防護。現年61歲的他累計攀爬約200座全球高樓。（看完整報導）

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