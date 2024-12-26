早安世界》Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會提3理由禁止

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Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大 公平會提3理由禁止

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受高度矚目，公平會25日做出決議，由於競爭疑慮大，將禁止結合。公平會列出3理由指出，兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且UberEats不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者的價格及對餐飲業者抽成，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。（看完整報導）

財劃法三讀預算重編？財長：總預算案已在立院審議

立法院20日三讀通過財政收支劃分法修正案，明年度政府預算是否需要重編？財政部長莊翠雲25日表示，中央政府114年總預算案已在立法院審議，地方政府的預算絕大多數已完成審議，行政院、主計總處、財政部等正在商量行政救濟措施，各種措施都在評估中。國安會秘書長吳釗燮25日表示，若立法院三讀通過修正的財劃法施行，國防預算可能減28%，嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修能力。此外，民進黨多個縣市長25日齊批批評財政收支劃分法修法重北輕南、惡化城鄉差距；國民黨表示，藍委幫忙各縣市爭取預算，相信綠營執政縣市，未來推動縣政會更加順暢。（看完整報導）

麥當勞工讀生疑遭主管性侵雇主依法有責 北市勞動局開罰100萬元

北市麥當勞有工讀生疑遭主管性侵後輕生，家屬控訴麥當勞對被害者沒交代或慰問，勞動部長洪申翰25日表示，性工法有規定雇主責任，不管有沒有接獲被害人的陳情或者是聽聞性騷擾的狀況，都必須採取立即有效的糾正跟補救措施，不是把加害者開除就沒事了。北市勞動局表示，麥當勞違反性別平等工作法，開罰新台幣100萬元。麥當勞則回應虛心接受，正進行內部檢討，以加強對員工申訴案件的後續支持與協助。（看完整報導）

冷空氣27日報到中部以北低溫探11度以下 高山有望降雪

中央氣象署表示，今東北季風增強，台灣北部、東北部轉涼，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨。27日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，溫度會一路往下滑，最冷的時間點預計落在28日清晨到29日清晨，中部以北、宜花地區低溫下探攝氏11度到12度，沿海空曠地區可能更低。27日起到28日清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。（看完整報導）

北市設全國首個行人優先區 車輛限速20公里 禁喇叭、行人無肇責

北市交通局25日表示，在信義區嘉興里嘉興街175巷9弄打造全國首處行人優先區，有別於以往「行人靠邊走」的觀念，在行人優先區，道路全寬都可走，車輛限速20公里且須禮讓行人，不能鳴按喇叭；在此區域內的汽、機車與行人發生肇事，行人無肇責。（看完整報導）

中部醫院麻疹群聚增至12例、匡列1014接觸者 確診者曾赴北市CWT活動

中部一名40多歲男子日前從越南返台當天出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，隔日就醫住院治療，引起院內感染群聚。疾管署25日公布此起群聚新增護理師、醫師等7例，累計12人確診，為近5年確診數最高的群聚。目前匡列接觸者1014人，健康監測至明年1月8日。（看完整報導）

中國人類間質肺炎病毒感染蔓延 暫無疫苗及治療藥

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」感染病例，入冬後在中國明顯增加，目前暫無疫苗及藥物可治療。當地媒體報導，5歲以下兒童、老年人、免疫力低下等3類人群，是感染人類間質肺炎病毒的高危險群。兒童感染後容易出現毛細支氣管炎或重症肺炎；老年人則可能誘發肺部感染或哮喘加重。（看完整報導）

日外相向王毅表達東京密切關注台灣情勢 嚴重關切中國軍力擴張

日本外務大臣岩屋毅25日展開訪問中國行程，他先與中國國務院總理李強舉行會談，岩屋毅表示，日中對於地區和世界共同肩負著重要責任，並強調了推進戰略互惠關係的想法。岩屋毅接著會見中國外交部長王毅，針對中國軍事力量擴張提出「嚴重關切」，並示警說：「反間諜法的不透明引發日本人民三思是否前往中國。」此外，岩屋毅也表達東京「密切關注台灣情勢」。（看完整報導）

敘利亞反抗軍與當局達成協議 同意解散並併入國防部

敘利亞前總統阿塞德在反抗軍「沙姆解放組織」發動閃電攻勢後逃離敘利亞。敘利亞新領導人夏拉22日曾表示，「絕不允許境內存在國家控制之外的武器，不管那是來自革命派系或出現在敘利亞民主力量地區的派系。」夏拉24日宣布，已與國內反抗軍組織就解散並併入國防部達成協議。（看完整報導）

鏡頭回顧今年新聞現場》7.2強震重創花東、奧運12強台灣奪金寫歷史

回顧2024年，台灣挺過地震與颱風天災，迎接許多挑戰。下半年運動賽場上勝利大豐收，羽球男雙李洋、王齊麟及女子拳擊林郁婷帶回巴黎奧運2面金牌，世界12強棒球賽台灣隊奪下歷史性冠軍，讓世界看見台灣。跟著中央社鏡頭，回顧這愈挫愈勇、充滿生命力的一年。（看完整報導）

開箱老照片》陳進「合奏」畫作首度在台公開

生於新竹的陳進，畢業於東京女子美術專門學校，專攻膠彩畫，作品多次在台展、府展、帝展、文展大放異彩。20歲時以新銳之姿，與林玉山、郭雪湖被稱為「台展三少年」。1934年，陳進所繪的膠彩畫「合奏」，在近兩千件作品中脫穎而出，入選「帝國美術展覽會」，為日本畫壇最高榮譽，也是首位獲此殊榮的台灣畫家。1984年12月26日，文建會舉辦「台灣地區美術發展回顧展」，陳進代表作「合奏」首度在故鄉公開亮相。（看完整報導）

Podcast》川普強勢回歸！失序的國際局勢將帶來哪些挑戰？

南韓總統尹錫悅遭國會彈劾的新聞震驚全球，憲法法庭的裁定將在未來數月內揭曉，或將改變南韓政治版圖。隨著川普即將於2025年再度就任美國總統，他的政府面臨諸多複雜的國際挑戰。從亞太地區的局勢演變到南韓內政危機，美國外交政策是否會隨之調整？以及對中東和烏克蘭情勢又會有甚麼發展呢？本集節目邀請中央社駐紐約特派員廖漢原，與聽眾分享瞬息萬變的國際局勢！（收聽Podcast）

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