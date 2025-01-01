機捷跨年疏運 單日運量逾19萬創新高

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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園大眾捷運公司今天表示，機場捷運今天凌晨1時42分完成2場大型演唱會疏運，總計自去年12月31日上午6時至今年1月1日上午6時止，機捷單日總運量達到創新高的19萬5603人次。

桃捷公司表示，「燈燈燈燈 2025桃園跨年晚會」今年在A18高鐵桃園站前廣場舉辦，在A19桃園體育園區站旁的樂天桃園棒球場則有五月天演唱會，共同陪伴民眾迎接2025年。聯結桃北北3市的機場捷運，除提供2場大型演唱會離場歌迷輸運，還有從台北跨年結束返回新北、桃園的旅客接駁。

桃捷公司指出，跨年輸運期間共加發16列車，除正常營運人力外，也加派包括員工、志工、保全、清潔人員等共92人協助引導旅客，在今天凌晨1時42分完成2場大型演唱會的疏運作業。

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桃捷公司統計，從113年12月31日上午6時至114年1月1日上午6時止，機場捷運單日總運量達到創新高的19萬5603人次，順利將旅客疏運完畢。

桃捷公司說，機捷在2024跨年夜連續41小時營運不收班，在確保系統安全前提下，更將加班車的班距再加密，因此較往年更快完成疏運任務。2025年將配合綠線捷運施工進度，進行營運準備並優化機場捷運的營運措施，以提供旅客優質、安全、便捷的交通運輸服務。（編輯：李錫璋）1140101