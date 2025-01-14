免費成人健檢下修到30歲 320萬人受惠

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）為強化慢性疾病早期發現早期介入，成人預防保健服務今年起適用年齡下調到30歲，每5年1次免費健康檢查，預計320萬人受惠。

據衛生福利部國民健康署2019年到2023年國民營養健康調查顯示，30歲到39歲3高盛行率高血壓9.7％、高血糖2.5％、高血脂18.7％。國健署慢性疾病防治組科長胡怡君今天在記者會表示，台灣10大死因6成與慢性病有關，全民健康保險支出最多也是3高慢性病。

胡怡君說，透過公費成人健檢，檢查沒病徵民眾，及早發現異常、及早介入，避免或延緩慢性疾病發生，讓更多年輕族群及早掌握健康狀況，建立定期健檢習慣。

成人預防保健服務包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查與衛教諮詢等，今年起新增「尿酸檢測」；胡怡君表示，文獻顯示，高尿酸是慢性病高風險因子，台灣高尿酸盛行率逐年增加，19歲以上男性盛行率21.9％、女性9.8％，希望及早介入健康生活衛教，避免惡化。

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中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啓嘉說，以臨床經驗看，30歲左右年輕人非常樂意投資健康，只要提供相關資源都會積極參與。人的生命有健康座標，起點是首次健檢，才能擁有身體數據比較值，掌握數值變化，有原點概念才會更積極促進健康。

34歲的世界12強棒球賽台灣隊投手陳冠宇說，保持健康是運動員致勝關鍵，有好的身體才有好成績，正確飲食習慣、規律運動與充足睡眠都可控制，應努力落實，「我們年輕人應該做到」，也呼籲沒健檢習慣的同齡人把握免費檢查機會，及早察覺身體警訊。（編輯：李明宗）1140114